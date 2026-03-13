Hai ngôi sao Bayern đối mặt án treo giò vì tẩy thẻ lộ liễu

Joshua Kimmich và Michael Olise bị nghi vấn cố tình tẩy thẻ trong trận thắng Atalanta ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, đứng trước nguy cơ bị treo giò nhiều hơn một trận và vắng mặt nếu vào tứ kết.

Trận lượt đi vòng 1/8 Champions League hôm 11/3 diễn ra với thế trận một chiều, khi Bayern Munich đè bẹp Atalanta 6-1 ngay tại Bergamo. Trước trận, trong đội hình của nhà ĐKVĐ nước Đức, Kimmich và Olise là những người nằm trong danh sách "báo động", sẽ bị treo giò ở trận lượt về tại Munich nếu dính thêm thẻ vàng.

Olise đã thi đấu chói sáng với một cú đúp bàn thắng và một kiến tạo, ẵm luôn danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận. Tuy nhiên, anh vẫn phải nhận một thẻ vàng vì lỗi câu giờ trước khi thực hiện quả phạt góc ở phút 77, thời điểm tỷ số đã là 6-0. Bảy phút sau đó, đội trưởng Kimmich cũng lặp lại kịch bản y hệt, nhận thẻ vàng vì chậm trễ thực hiện đá phạt trực tiếp ở phút 84.

Với việc đều phải nhận thẻ vàng vì lỗi câu giờ lộ liễu, cả hai ngôi sao này sẽ bị treo giò ở trận lượt về, nhưng bù lại sẽ "sạch thẻ" nếu Bayern vào tứ kết Champions League – điều được dự báo là chắc chắn sau kết quả áp đảo ở lượt đi.

Trả lời phỏng vấn trên kênh Prime sau trận, Kimmich đã lên tiếng bác bỏ nghi vấn về hành vi chủ động tẩy thẻ, cho rằng lúc đó chỉ đang tìm phương án chuyền bóng và khi muốn đưa bóng đi thì quá muộn.

Dù vậy, toàn bộ quá trình dẫn đến thẻ vàng của Kimmich lẫn Olise đều bị truyền thông Đức lột tả là "cố tình tẩy thẻ để hoàn thành chu kỳ treo giò, thụ án treo giò trận lượt về vòng 1/8 vốn không còn nhiều ý nghĩa, qua đó bước vào vòng tứ kết với hồ sơ sạch".

Báo Pháp L’Équipe cho biết trong biên bản báo cáo trận đấu, trọng tài Eskas chỉ miêu tả về lỗi câu giờ dẫn đến thẻ phạt của Kimmich và Olise, không nêu ra bất kỳ dấu hiệu nào của hành vi tẩy thẻ.

Tẩy thẻ là hành vi bị cấm và trong những trường hợp lộ liễu với bằng chứng xác thực, án phạt bổ sung sẽ được Ủy ban Kỷ luật của UEFA đưa ra. Cụ thể, theo Điều 15.1 Quy định Kỷ luật của UEFA, "hành vi cố tình nhận thẻ vàng hoặc thẻ đỏ có thể bị treo giò hai trận hoặc một quãng thời gian xác định".

Trường hợp của Kimmich và Olise, tuy biên bản trọng tài không đề cập gì đến dấu hiệu tẩy thẻ, nguy cơ không phải không tồn tại. Cựu trọng tài quốc tế Đức Manuel Grafe đã nêu ra quan điểm trong một chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội X.

"Khi không có bằng chứng rõ ràng về hành vi tẩy thẻ, việc chứng minh ý đồ của cầu thủ cũng nan giải như xác định lỗi chạm tay vậy, bởi chẳng ai có thể đọc được suy nghĩ của họ", ông viết. "Vì thế, phía UEFA sẽ sử dụng phương pháp chứng minh gián tiếp. Lời giải thích của Kimmich sau trận dù rất nỗ lực và khéo léo, nhưng UEFA chắc chắn sẽ mổ xẻ lại băng hình".

Cuối cùng, ông Grafe nêu ra một thuyết âm mưu rằng Kimmich và Olise có thể thoát tội nếu UEFA muốn bảo toàn dàn sao cho các trận cầu đinh ở vòng sau, hoặc chấp nhận lời bào chữa của Kimmich là có cơ sở. Tuy vậy, cựu trọng tài này tin rằng UEFA không phải tay mơ, bởi ai cũng nhìn thấy rõ bản chất sự việc.

Olise và Kimmich ăn mừng trong trận Bayern thắng Atalanta 6-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League tại Atleti Azzurri d'Italia, Bergamo, Italy ngày 10/3/2026. Ảnh: FC Bayern

Trong quá khứ, mùa Champions League 2018-2019 từng diễn ra một sự việc tương tự. Bấy giờ, trong trận Real Madrid thắng Ajax 2-1 ở lượt đi vòng 1/8 trên sân khách, hậu vệ Sergio Ramos cũng đối mặt với nguy cơ bị treo giò trận lượt về nếu nhận thêm thẻ vàng. Phút 90, cầu thủ người Tây Ban Nha phạm lỗi không cần thiết với Kasper Dolberg và nhận thẻ vàng.

Trong khu vực hỗn hợp sau trận, Ramos thẳng thắn thừa nhận: "Nhìn vào kết quả trận đấu, tôi sẽ dối lòng nếu nói rằng mình không cố tình ép trọng tài rút thẻ. Đó là điều tôi đã tính toán".

Dù sau đó Ramos đã cố gắng đính chính lời nói của mình, UEFA vẫn quyết định tăng nặng án phạt lên thành treo giò hai trận thay vì một. Đó là "hình phạt kép", thậm chí là gấp ba cho hậu vệ này, bởi sau đó Real đã bị Ajax lội ngược dòng không tưởng với chiến thắng 4-1 ngay tại Santiago Bernabeu và chính thức bị loại.

Giờ đây, nếu hành vi của Kimmich và Olise bị kết luận là cố ý câu giờ nhận thẻ vàng để tẩy thẻ cho vòng đấu sau, cả hai sẽ phải đối mặt với mức phạt nặng hơn một án treo giò thông thường. Hiện tại, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào việc liệu UEFA có chính thức mở cuộc điều tra về hai tấm thẻ vàng này hay không.

Hoàng Thông