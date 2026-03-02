Hai ngày xung đột đỏ lửa khắp Trung Đông

Quân đội Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng 28/2 phát động chiến dịch tập kích quy mô lớn nhằm vào Iran, với mục tiêu là các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh.

Iran sau đó nhanh chóng mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel, cũng như hàng loạt căn cứ Mỹ tại nhiều nước Trung Đông, gây ra thiệt hại về cơ sở hạ tầng.