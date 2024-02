Hai ngày ở Paris chi phí thấp cho người yêu nghệ thuật

PhápLên lịch trình và mua vé đúng cách, du khách yêu nghệ thuật có thể tham quan được hầu hết bảo tàng, cung điện nổi tiếng ở Paris với chi phí hợp lý.

Độc giả Trịnh Hằng (ngoài 40 tuổi, Hà Nội) chia sẻ trải nghiệm tới các bảo tàng, khu trưng bày nghệ thuật, nhà thờ, lâu đài ở thủ đô Paris (Pháp), sau chuyến đi cùng con gái năm 2023.

Paris là thành phố thu hút nhiều khách du lịch bậc nhất thế giới, cũng là nơi hội tụ những kiệt tác kiến trúc, điêu khắc, hội họa vô giá của nhân loại. Đây cũng là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Du khách đến Paris sẽ có vô số lựa chọn để tham quan, chiêm ngưỡng, nhưng nếu chỉ có ít thời gian và chi phí, bạn sẽ cần đến một lịch trình thông minh và mua vé đúng cách.

Để dạo chơi hai ngày ở những điểm đến nổi tiếng nhất Paris, bạn có thể mua Paris Museum Pass loại 48 giờ (giá 55 euro) cho phép vào cửa 55 điểm tham quan, trong đó có tất cả các bảo tàng, lâu đài, nhà thờ, di tích nổi tiếng nhất như Panthéon, Louvre, Versailles, Khải Hoàn Môn.

Nếu có hai ngày ở Paris, du khách đam mê nghệ thuật có thể tham khảo gợi ý sau.

Ngày 1: Trung tâm Paris

Để đi lại trong trung tâm Paris, bạn nên mua thẻ Paris Visite Travel Pass, loại Zones 1 to 3 (Paris only), đi được từ vùng 1 đến vùng 3 của Paris bằng tất cả các phương tiện công cộng của thành phố, với giá 13,55 euro (khoảng 350.000 đồng). Thẻ này giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức và tiền thay vì mua lẻ từng chuyến.

Louvre - bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới

Louvre không có gì ngoài những kiệt tác. Louvre sẽ khiến bạn kinh ngạc trước số lượng khổng lồ các tác phẩm điêu khắc, trang sức, tiền xu, sách cổ, đồ gia dụng, vũ khí, đồ vải, những bản chữ viết cổ xưa nhất của nhân loại mà các nhà khoa học tìm ra được.

Louvre nằm ngay trung tâm Paris nên có thể đến bằng tàu điện ngầm hoặc xe buýt. Khó khăn duy nhất để vào Louvre là việc đặt chỗ. Bạn phải đặt chỗ sớm nếu muốn vào được bảo tàng đúng ngày mong muốn. Louvre thường xuyên kín chỗ trước 1-2 tháng. Nếu không đặt chỗ, ngay cả khi đã mua vé, bạn có thể vẫn phải xếp hàng 3-4 tiếng mới tới lượt.

Vì vậy, nếu có kế hoạch tham quan Louvre, ngay khi xin được visa và đặt chân đến Pháp, việc đầu tiên là đặt chỗ vào Louvre. Bảo tàng có website riêng cho việc này nên bạn chỉ việc đăng ký tài khoản, chọn ngày giờ muốn vào. Nếu lịch trình thay đổi, bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa ngày giờ đã đăng ký, miễn là hôm đó bảo tàng vẫn còn suất trống. Để tham quan hết Louvre, có thể phải mất một tuần. Còn nếu ít thời gian thì hãy dạo những nơi tiêu biểu nhất trong 3-4 tiếng.

Musée d'Orsay

Trong trường hợp không thể mua được vé vào Louvre thì một địa điểm khác có thể thỏa mãn tình yêu nghệ thuật của bạn, đó là Musée d'Orsay. Đây cũng là một điểm đến lừng danh ở Paris và tương tự, phải đặt chỗ. Tuy nhiên, việc đặt chỗ dễ hơn đôi chút so với Louvre. Tại đây bạn sẽ "gặp gỡ" Van Gogh, Cézanne, Renoir, Manet, Monet, Picasso và nhiều cây đại thụ khác của nền mỹ thuật thế giới. Đặc biệt, Musée d'Orsay tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ em hàng ngày mà Louvre ít có, do đó nơi đây thu hút khá đông học sinh, sinh viên.

Tòa nhà Musée d'Orsay cũng là một tuyệt tác kiến trúc nằm ngay bên bờ sông Seine, nơi bạn có thể chụp những bức ảnh tuyệt đẹp với quang cảnh Paris cổ kính.

Opera de Paris

Du khách yêu âm nhạc, đặc biệt là nhạc kịch, đến Paris phải đến Nhà hát Opera de Paris (Palais Garnier), một trong những niềm tự hào của thành phố. Đây cũng là nguyên mẫu để xây dựng nhiều nhà hát trên thế giới.

Nhà hát được xây dựng theo phong cách Napoléon III, mặt tiền và phần nội thất cầu kỳ, tráng lệ, mọi không gian được trang trí. Mỗi chi tiết của tòa nhà đều thể hiện tính thẩm mỹ bậc cao, sự kỳ công và khả năng tài chính của những người đã xây dựng nó.

Sainte-Chapelle, Conciergerie và Notre-Dame

Sainte-Chapelle là một công trình biểu tượng của Paris, bên cạnh Nhà thờ Đức Bà. Ảnh: Trịnh Hằng

Nếu ưa thích các công trình tôn giáo nghệ thuật, bạn không thể bỏ qua Notre-Dame (Nhà thờ Đức Bà Paris) và Sainte-Chapelle, hai trong số các biểu tượng của Paris. Còn Conciergerie ban đầu là một cung điện của hoàng gia, sau lại trở thành một nhà tù, nơi giam giữ một trong những tù nhân nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Pháp - Marie Antoinette. Conciergerie ngày nay vẫn còn rất nhiều hiện vật của bà.

Sainte-Chapelle và Conciergerie nằm liền kề trên một con phố còn Notre-Dame cách đó chỉ khoảng 600 m. Bạn hoàn toàn có thể đi bộ dọc sông Seine để đến thăm cụm ba di tích này. Notre-Dame đang được tu bổ sau vụ cháy năm 2019, dự kiến mở cửa trở lại năm 2024. Tuy nhiên, việc chiêm ngưỡng nhà thờ này từ bên ngoài cũng đủ để du khách choáng ngợp vì quy mô và mức độ cầu kỳ của từng chi tiết.

Centre Pompidou

Trung tâm nghệ thuật và văn hóa quốc gia Georges-Pompidou là bảo tàng nổi bật của Paris, nơi trưng bày những bộ sưu tập nghệ thuật hiện đại và đương đại. Đây cũng là tòa nhà có kiến trúc độc đáo, với thang máy bên hông tòa nhà. Khi lên đến tầng cao nhất, du khách có được cơ hội chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố.

Không chỉ là Bảo tàng Quốc gia về Nghệ thuật hiện đại, Centre Pompidou còn là một thư viện lớn, cũng là nơi tổ chức nhiều sự kiện văn hóa của Paris. Bạn có thể tìm thấy ở đây nhiều tác phẩm về Việt Nam.

Ngày 2: Ngoài trung tâm Paris

Để đi các điểm xa trung tâm Paris, hãy mua thẻ Paris Visite Travel Pass, loại Zones 1 to 5 (Greater Paris area), đi được từ vùng 1 đến vùng 5 của Paris bằng tất cả các phương tiện công cộng, với giá 28,50 euro (khoảng 750.000 đồng). Nếu bạn mua 2 thẻ Zones 1 to 5 thì sẽ lãng phí, vì ngày thứ nhất chỉ đi trong trung tâm Paris. Còn nếu mua 2 thẻ Zones 1 to 3, ngày thứ 2 không đi được tới vùng 5, nơi có các lâu đài nổi tiếng. Vì thế, bạn hãy bạn hãy lên lịch trình mỗi ngày để mua loại thẻ phù hợp nhất. Thẻ có bán tại mọi ga metro trong thành phố.

Cung điện Versailles

Château de Versailles là một trong những cung điện nổi tiếng thế giới, biểu tượng cho quyền lực và sự thịnh vượng suốt hàng trăm năm trị vì của nhiều vị vua nước Pháp. Đến Versailles, du khách sẽ bất ngờ trước lối kiến trúc độc đáo, nội thất xa xỉ, các chi tiết trang trí hoa mỹ mà từ xưa là chuẩn mực cái đẹp của thế giới.

Versailles cách trung tâm Paris khoảng 15 km và 45 phút đi tàu, thời gian tham quan khoảng 3-4 tiếng. Nếu bạn có đủ sức khám phá, đừng bỏ qua khu rừng rộng và những dinh thự lẻ của Château de Versailles, nơi bạn có thể thỏa mãn cái đẹp và sự tinh tế.

Lâu đài Fontainebleau

Lâu đài Fontainebleau. Ảnh: Trịnh Hằng

Cũng là một lâu đài nổi danh của nhiều vị vua nước Pháp, Château de Fontainebleau còn lưu giữ rất nhiều hiện vật, đặc biệt của Napoléon và thân quyến. Fontainebleau không có kiến trúc và trang trí "chói lọi" như Versailles song lại có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử nước Pháp.

Khác với các lâu đài khác ở Paris, Fontainebleau nằm trong một ngôi làng xinh đẹp, yên bình, không có cảm giác đông đúc chật chội như giữa lòng thủ đô sầm uất. Bạn có thể thư thái ngắm nhìn một Paris khác, khi dạo bước từ ga tàu đến Fontainebleau. Lâu đài đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Trịnh Hằng