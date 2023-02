Ba kinh nghiệm đi chơi Paris với chi phí thấp

Trịnh Hằng chọn mua vé tàu xe và tham quan theo dạng combo thay vì mua vé lẻ, đặt chỗ trước tại các nơi định đến trong chuyến đi Paris.

Độc giả Trịnh Hằng, ngoài 40 tuổi, Hà Nội, đã đến Paris trong chuyến đi châu Âu cuối tháng 1. Chị chia sẻ với độc giả VnExpress một số kinh nghiệm trên hành trình này.

Lần đầu đến Pháp, dù đã chuẩn bị tinh thần, chúng tôi vẫn không khỏi "choáng " vì chi phí. Ít tiền, nhưng lại muốn đi tham quan nhiều nên trước khi khởi hành chúng tôi đã dành cả tháng nghiên cứu tất cả các phương án mua vé tham quan, tàu xe đi lại với chi phí thấp nhất.

Mua vé combo nhiều địa điểm thay vì vé lẻ

Vé tham quan các địa điểm ở Paris nói riêng và ở Pháp nói chung không rẻ, dao động từ 15 đến 25 euro một vé cho người lớn (390.000 đến 650.000 đồng). Bạn chỉ đi một bảo tàng đã có thể tốn cả triệu tiền vé vào cửa cho hai người.

Bảo tàng Nghệ thuật Musée d'Orsay cũng như nhiều bảo tàng khác tại Paris luôn đông đúc.

Tuy vậy Paris lại có khá nhiều combo vé tham quan giá hợp lý. Chúng tôi đã chọn mua Paris Museum Pass. Loại vé này có ba lựa chọn là 48 giờ (giá 55 euro), 96 giờ (giá 70 euro) và 144 giờ (giá 85 euro), được kích hoạt lần đầu bạn sử dụng để vào cửa một địa điểm bất kỳ trong danh sách kèm theo.

Danh sách Paris Museum Pass gồm 55 địa điểm, trong đó có tất cả các bảo tàng, lâu đài, nhà thờ, di tích nổi tiếng nhất như bảo tàng Louvre, cung điện Versailles, Arc De Triomphe (Khải Hoàn Môn), nhà nguyện Sainte-Chapelle, Panthéon và một số nơi khác. Dù bạn mua loại vé nào trong số kể trên, bạn vẫn có thể đến 55 địa điểm, miễn là có sức lực và thời gian.

Đây là một lựa chọn có lợi về chi phí, bởi chỉ riêng vé lẻ để vào cửa ba địa điểm bất kỳ, ví dụ Louvre, Versailles và Hôtel de la Marine, tổng đã là 62 euro, trong khi với 55 euro mua Paris Museum Pass, bạn có thể tới 55 điểm. Tất nhiên với thời gian 2 hoặc 4 ngày, khó có thể tham quan hết, nhưng chỉ cần đến 5-10 nơi thì đã rất hời.

Bạn cũng nên mua trước để tiết kiệm thời gian và công sức bởi nhiều địa điểm tham quan ở Paris luôn đông kín khách du lịch. Nếu đến nơi mới mua vé, có khả năng bạn phải xếp hàng vài ba tiếng. Paris Museum Pass có thể mua online và chỉ cần lưu vé điện tử trong điện thoại để sử dụng. Vé giấy bán ở sân bay Paris-Charles de Gaulle, Paris Orly hoặc ở hầu hết các nơi trong danh sách.

Mua vé tàu xe đi lại nhiều ngày thay vì từng chuyến

Hệ thống giao thông công cộng của Paris thuận tiện và thông minh, là lựa chọn hoàn hảo cho những du khách muốn tiết kiệm. Taxi ở đây rất đắt và không phải chỗ nào cũng bắt được. Giá vé lẻ cho mỗi chuyến tàu xe là 1,9 euro (khoảng 50.000 đồng). Nếu xác định đi lại nhiều thì có đến hàng chục combo vé tàu xe cho bạn lựa chọn.

Bạn có thể mua vé tàu xe tại các máy bán vé tự động ở mọi nhà ga.

Dành riêng cho khách du lịch, thành phố có vé Paris Visite Travel Pass với hai lựa chọn: đi từ vùng 1 đến vùng 3 (Zone 1 to 3 - Paris Only) và vé đi từ vùng 1 đến vùng 5 (Zones 1 to 5 - Greater Paris area). Vé đến vùng 3 cho phép di chuyển đến hầu hết các điểm du lịch nổi tiếng trong trung tâm Paris. Còn vé đến vùng 5 đưa bạn đi cả những điểm xa hơn như sân bay Charles de Gaulle, sân bay Orly, Disneyland, lâu đài Versailles, lâu đài Fontainebleau không giới hạn số chuyến. Bạn có thể chọn mua vé 1-2-3 ngày tùy theo lịch trình. Có thể phối hợp hai loại vé vùng 3 và vùng 5 tùy theo ngày đó bạn định đi xa hay gần.

Giá vé vùng 3 cho một ngày là 13,55 euro (khoảng 353.000 đồng), vé vùng 5 cho một ngày là 28,5 euro (741.000 đồng). Nếu so với mua vé lẻ thì combo này rất lợi. Ví dụ, vé lẻ một chuyến đi khứ hồi từ sân bay Charles de Gaulle đến tháp Eiffel giá là 27 euro, trong khi mua Paris Visite Travel Pass 28,5 euro đi bao nhiêu chuyến cũng được, từ bất kỳ địa điểm nào trong Paris.

Paris Visite Travel Pass cho phép bạn đi bằng tàu điện ngầm, tàu điện trên mặt đất và xe buýt, với hệ thống ga và bến đỗ ở khắp nơi trong thành phố. Bạn có thể mua vé này bằng tiền mặt hoặc thẻ ngân hàng tại các máy bán vé tự động ở mọi ga. Vé sẽ được kích hoạt khi bạn sử dụng lần đầu và hết hạn tùy theo số ngày đã mua.

Đặt chỗ trước ở tất cả những nơi định đến

Một số loại vé combo ở Paris.

Nước Pháp là trung tâm du lịch của thế giới, Paris lại là trung tâm của nước Pháp và thường xuyên đứng đầu danh sách những thành phố hút khách nhất. Vì thế khá nhiều bảo tàng, lâu đài, địa điểm du lịch đề nghị khách đặt chỗ trước qua mạng để tránh việc phải xếp hàng quá lâu.

Đặt chỗ khác với mua vé. Đã có vé trong tay mà lại chưa đặt chỗ, bạn vẫn có khả năng phải xếp hàng vài tiếng đồng hồ mà chưa chắc vào được cửa. Như vậy, vừa lãng phí tiền bạc và thời gian, vừa bực mình.

Để đặt chỗ, bạn chỉ cần vào website của địa điểm muốn đến và chọn giờ, ngày phù hợp với lịch trình. Bạn vẫn có thể đổi đặt chỗ thành khung giờ mới, nhưng nên làm càng sớm càng tốt, vì những địa điểm đông khách có thể kín chỗ cả tuần, thậm chí nhiều tuần.

Các điểm tham quan ở Pháp mở cửa khá muộn, 9-10h sáng mới đón khách, buổi chiều lại đóng sớm, có nơi 16h. Một số địa điểm còn đóng cửa những ngày cố định trong tuần. Do đó, hãy lên lịch trình và đặt chỗ tham quan ngay sau khi có visa, để có thể lựa chọn khung giờ và ngày tốt nhất.

Trịnh Hằng

Ảnh: NVCC