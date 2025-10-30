Hai ngày nghỉ dưỡng, ngắm hoàng hôn ở Hạ Long mùa thu

Quảng NinhMùa thu là thời điểm thăm vịnh Hạ Long phù hợp với không khí trong lành cùng ẩm thực đa dạng, không chen chúc như mùa hè.

Mùa tham quan vịnh Hạ Long thuận lợi thường bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, khi thời tiết dễ chịu và hầu như không có mưa bão, theo Cục Du lịch Quốc gia. Đây cũng là cao điểm du lịch Hạ Long dành cho khách nước ngoài, với loại hình du lịch tàu biển.

Thay vì hành trình cơ bản, du khách có thể xem xét nâng cấp dịch vụ cao cấp để tận hưởng không gian biển. Tư vấn dựa trên trải nghiệm của Nhi Trần, người Hạ Long, và Ngọc Ánh, du khách từ Hà Nội.

Ngày 1

Di chuyển từ Hà Nội

Hạ Long cách Hà Nội hơn 150 km, đi ôtô khoảng 2 tiếng 15 phút, theo cao tốc CT04/QL5B và CT06. Du khách có thể khởi hành sớm từ Hà Nội, đến Hạ Long ăn sáng, thư giãn bên bãi biển hoặc trong các quán cà phê ở Hạ Long.

Một góc bãi tắm Marina Bay Hạ Long. Ảnh: Hạ Long Trending

Thư giãn ở bãi biển Marina

Bãi biển Marina Bay thuộc quần thể đô thị Hạ Long Marina nằm ở khu Hùng Thắng, giữa bãi Bãi Cháy và Tuần Châu. "Cảnh quan nơi đây thay đổi nhiều so với vài năm trước, bãi biển đẹp và sạch", chị Nhi cho hay.

Đây là bãi tắm nhân tạo, được thi công trong 7 năm, dài gần 4 km, cát trắng, nhiều cây xanh, vỉa hè, điểm vui chơi cho trẻ em, cắm trại bên bờ biển. "Bãi biển Nha Trang" là tên gọi nhiều du khách và người dân Hạ Long đặt cho nơi này.

Check in khách sạn ở Hạ Long

Ở khu vực Bãi Cháy, gần Marina, du khách có thể chọn À La Carte, Citadines, Vinpearl Resort, InterContinental Ha Long Bay Resort, Radisson Blu, nơi từng được vợ chồng Quốc vương Bhutan dừng chân trong chuyến thăm hồi tháng 8.

Ngắm hoàng hôn trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Tuan Dao

Giá phòng dao động từ 2 triệu đồng đêm, tùy hạng và thời điểm. Du khách nên chọn khách sạn cao tầng, căn hướng vịnh để chiêm ngưỡng khung cảnh Hạ Long bình minh hoặc hoàng hôn.

Thưởng thức trà chiều phong cách quý tộc

Trà chiều là truyền thống văn hóa của Anh, thường diễn ra từ 15 đến 17h. Một bữa gồm đồ uống kết hợp đồ ăn nhẹ dạng canapes (cả ngọt và mặn) như sandwich, cá hồi, bánh scone ăn kèm mứt, các loại bánh ngọt như macaron.

Tiệc trà chiều thư giãn ở nhà hàng Captain Lounge. Ảnh: NVCC

Ăn tối tại các nhà hàng hải sản

Buổi tối, du khách dùng bữa ngay tại khách sạn. Nếu chọn ăn ngoài, du khách có thể khám phá ẩm thực địa phương quanh khu Bãi Cháy, có các mức từ bình dân đến cao cấp.

Các địa chỉ được nhiều người biết nhờ nguyên liệu tươi và cách chế biến hợp khẩu vị, mức giá 400.000-500.000 đồng gồm có: Cua Vàng, Hồng Hạnh, Hải Cảng, Phương Nam.

Ngày 2

Ăn sáng và thư giãn tại khách sạn

Tập yoga buổi sáng. Ảnh: Tuan Dao

Bơi, tập yoga, đi bộ bên bãi biển buổi sáng là những trải nghiệm để khởi đầu một ngày mới. Mùa thu ở Hạ Long, cũng như các tỉnh thành miền Bắc, trời sẽ sáng muộn hơn mùa hè. Du khách nên bắt đầu ngày mới sau 6h, khoác thêm áo mỏng.

Thư giãn trên du thuyền trong ngày

Du khách nên chọn du thuyền trong ngày. Hải trình từ khoảng 11h30-17h30 (chuyến ngày) hoặc 18h đến 22h (chuyến tối). Giá trung bình cho các tour thuyền từ 1,2 triệu đồng một người. Khách ăn buffet trên tàu, trải nghiệm các dịch vụ giải trí, bơi, ngắm cảnh và chụp ảnh.

Các du thuyền hoạt động trên vịnh Hạ Long trong ngày hiện có Sea Octopus, Ambassador hay mới nhất là Dolphin. Ngọc Ánh cho biết Dolphin có bể bơi 4 mùa, bể sục, quầy bar, khu vui chơi cho trẻ em, sân khấu nhạc sống. Ngoài các tiện ích trên du thuyền, du khách còn được chèo kayak hoặc ngồi thuyền nan xuyên qua hang Luồn, hang Sửng Sốt, khám phá bãi tắm Ti Tốp.

"Hoàng hôn trên vịnh rất đẹp, đặc biệt vào tiết trời thu khi trời trong, biển xanh và nắng vàng, cảm giác rất thư giãn", Ngọc Ánh chia sẻ.

Tâm Anh