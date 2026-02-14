Hai ngả rẽ trái ngược của các con Mourinho

Trong khi Jose Mario rời bỏ giấc mơ bóng đá và gần như biến mất khỏi truyền thông, chị gái Matilde Mourinho lại tận dụng họ nổi tiếng để xây dựng thương hiệu trang sức xa xỉ bền vững, trở thành gương mặt quen thuộc trong giới thời trang quốc tế.

Là một trong những HLV nổi tiếng nhất làng bóng đá thế giới, Jose Mourinho từ lâu gắn liền với ánh đèn sân khấu, danh hiệu và những phát ngôn gây chú ý. Tuy nhiên, phía sau hình ảnh "Người Đặc biệt" là câu chuyện gia đình kín đáo, với hai người con có lựa chọn cuộc sống hoàn toàn khác nhau.

Mourinho và vợ, Matilde Faria, có hai con: con cả Matilde, và con út Jose Mario. Nếu chị gái chọn cách bước ra ánh sáng, xây dựng sự nghiệp gắn liền với hình ảnh cá nhân, thì em trai lại đi theo hướng ngược lại - rút lui khỏi tham vọng bóng đá và giữ đời tư ở mức tối đa.

HLV Jose Mourinho cùng vợ Matilde Faria và hai con - con cả Matilde, và con út Jose Mario. Ảnh: The Sun

Jose Mario vừa bước sang tuổi 26. Từ nhỏ, anh sống trong môi trường bóng đá đỉnh cao, theo chân cha tới nhiều quốc gia. Ông nội của anh, Felix Mourinho, từng là thủ môn thi đấu tại Bồ Đào Nha và có một lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Vì thế, Jose Mario chọn vị trí gác đền và nuôi giấc mơ nối nghiệp gia đình.

Lúc Mourinho dẫn dắt Inter Milan giai đoạn 2008-2010, Jose Mario gia nhập học viện trẻ của CLB Italy. Khi cha chuyển sang Real Madrid rồi trở lại Anh dẫn dắt Chelsea, anh cũng theo học tại các lò đào tạo trẻ tương ứng. Sau đó, khi gia đình định cư ở Tây London, Jose Mario từng thuộc biên chế đội trẻ Fulham.

Mang trên vai họ Mourinho đồng nghĩa với áp lực lớn. Là con trai của một trong những bộ óc chiến thuật nổi bật của bóng đá hiện đại, Jose Mario không chỉ phải cạnh tranh chuyên môn mà còn phải đối diện với kỳ vọng và sự chú ý từ bên ngoài. Dù được đào tạo bài bản, anh cuối cùng quyết định không theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp ở cấp độ cao.

Jose Mario, hiện 26 tuổi, từng dành thời niên thiếu cố gắng nối nghiệp bố Mourinho trong môn bóng đá. Ảnh: BPI

Khoảng giữa những năm 2010, Jose Mario dần biến mất khỏi các thông tin liên quan đến sân cỏ. Lần hiếm hoi anh xuất hiện trước công chúng là khi cùng cha mừng chức vô địch Europa League của Man Utd năm 2017. Từ đó đến nay, anh gần như không chia sẻ về công việc hay định hướng tương lai.

Tài khoản Instagram của Jose Mario được đặt ở chế độ riêng tư. Anh không thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, cũng không khai thác hình ảnh gia đình nổi tiếng để xây dựng thương hiệu cá nhân. Một số thông tin cho biết anh đam mê trò chơi điện tử và thỉnh thoảng phát trực tiếp trên nền tảng Twitch, nhưng tất cả đều ở mức độ vừa phải, không tạo ồn ào.

Cách lựa chọn của Jose Mario phản ánh xu hướng trái ngược với nhiều "con nhà nòi" trong thể thao hiện đại - những người sẵn sàng tận dụng danh tiếng gia đình để mở rộng cơ hội. Với anh, sự kín đáo dường như quan trọng hơn ánh hào quang.

Nếu Jose Mario đại diện cho sự lặng lẽ, thì Matilde Mourinho lại là hình ảnh của thế hệ trẻ tự tin, chủ động trước công chúng. Lớn lên giữa Lisbon, London và Madrid theo hành trình huấn luyện của cha, Matilde - hơn Jose Mario 4 tuổi - sớm tiếp xúc với môi trường quốc tế và ngành công nghiệp thời trang.

Sau khi hoàn tất việc học tại London, cô theo đuổi lĩnh vực thời trang và kinh doanh, trước khi sáng lập thương hiệu trang sức mang tên mình - MATILDE. Điểm nhấn của thương hiệu là sử dụng vàng tái chế, hướng đến tiêu chí bền vững và xa xỉ có ý thức - khái niệm đang được ưa chuộng trong ngành công nghiệp thời trang toàn cầu.

Matilde, chụp cùng bố Mourinho, là nhà sáng lập thương hiệu trang sức mang tên mình. Ảnh: Instagram / Josemourinho

Chỉ trong vài năm, thương hiệu của Matilde thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu. Một số nhân vật nổi tiếng như nữ diễn viên người Mỹ Kate Hudson hay nữ ca sĩ Kylie Minogue từng sử dụng sản phẩm của cô. Tạp chí HELLO! mô tả Matilde là gương mặt đang nổi lên trong xu hướng "conscious luxury" (xa xỉ bền vững).

Trong một cuộc phỏng vấn, Matilde cho biết cô vinh dự khi Amelia Windsor - cháu họ của Vua Anh - từng đeo trang sức của thương hiệu. Cô cũng bày tỏ mong muốn một ngày nào đó Công chúa Charlotte sẽ sử dụng sản phẩm do mình thiết kế. Tham vọng ấy cho thấy Matilde không chỉ xây dựng thương hiệu ở quy mô nhỏ, mà hướng tới phân khúc khách hàng cao cấp toàn cầu.

Trên mạng xã hội, Matilde duy trì hình ảnh chuyên nghiệp và phong cách sống sang trọng. Instagram của cô cập nhật thường xuyên các bộ ảnh thời trang, sự kiện ra mắt sản phẩm, cũng như những khoảnh khắc đời thường tại London. Khác với em trai, Matilde thoải mái chia sẻ cuộc sống cá nhân, từ công việc đến gia đình.

Năm ngoái, cô làm đám cưới tại Bồ Đào Nha với Danny Graham - chuyên gia tư vấn bất động sản. Hôn lễ được tổ chức theo phong cách thanh lịch nhưng xa hoa, thu hút sự chú ý của truyền thông phong cách sống. Sự kiện càng củng cố hình ảnh Matilde như một nhân vật của giới thượng lưu trẻ tại châu Âu.

Hiện cô sinh sống tại một căn nhà phố ở khu Chelsea, London, tiếp tục điều hành thương hiệu và mở rộng thị trường. Dù rời Bồ Đào Nha từ nhỏ, Matilde nhiều lần khẳng định cô luôn cảm thấy gắn bó chặt chẽ với nguồn cội.

HLV Jose Mourinho cùng hai con mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh năm 2005. Ảnh: Daily Mail

Dù lựa chọn khác nhau, cả hai người con của Mourinho đều giữ mối quan hệ gần gũi với gia đình. Tháng trước, Matilde trở về Bồ Đào Nha mừng sinh nhật cha và xuất hiện trên khán đài sân Estadio da Luz khi Benfica đánh bại Real Madrid 4-2 tại Champions League.

Trong khi đó, Jose Mario không xuất hiện trước ống kính. Nhưng với niềm đam mê bóng đá và sự gắn bó gia đình, anh nhiều khả năng vẫn theo dõi và chúc mừng cha theo cách riêng - lặng lẽ hơn, đúng với phong cách của mình.

Sự tương phản giữa hai người con của "Người Đặc biệt" phản ánh hai cách ứng xử trước danh tiếng. Một người tận dụng lợi thế để phát triển thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực sáng tạo. Người còn lại chủ động giữ khoảng cách với ánh đèn sân khấu, tìm kiếm không gian riêng ngoài cái bóng quá lớn của cha.

Dù chọn hướng đi nào, họ vẫn mang chung một điểm: lớn lên trong môi trường bóng đá đỉnh cao, nhưng tự định hình bản sắc riêng. Và trong câu chuyện gia đình Mourinho, có lẽ điều đáng chú ý nhất không phải là danh hiệu hay hào quang, mà là cách mỗi thành viên chọn sống với cái tên vốn đã quá nổi tiếng.

Hồng Duy (theo Daily Mail)