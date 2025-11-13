Hai nam sinh ở Thanh Hóa bị bắt sau cái chết của bạn học

Phạm Trọng Bảo Nam, 16 tuổi, bị bắt với cáo buộc sát hại bạn cùng lớp của Lê Anh Đức - nam sinh khóa trên, khi bị chặn đánh hồi giữa tháng trước.

Ngày 13/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Bảo Nam (học sinh lớp 10, trường THPT Đặng Thai Mai) bị điều tra tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ án, Lê Anh Đức (17 tuổi, học sinh lớp 12 cùng trường) bị bắt về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nhóm nam sinh ẩu đả trước cây xăng gần trường trước khi án mạng xảy ra. Ảnh: Lam Sơn

Theo điều tra, sáng 17/10, sau tiết thể dục, do nóng nên Bảo Nam vừa đi vừa kéo áo lên bụng. Thấy vậy, Lê Quốc Huy, học sinh lớp 12, đứng trên tầng hai buông lời tục tĩu, dọa nạt. Nam đáp lại: "Có làm gì đâu".

Huy tiếp tục thách thức rồi rủ Lê Đức Anh bàn bạc, hẹn ra về sẽ chặn đánh Nam.

Tan học, Huy cùng nhóm bạn chờ sẵn tại cây xăng ở thôn Trân Cầu, xã Quảng Bình. Thấy Nam đi xe tới, Huy xông đến đạp vào bụng, cùng Đức Anh dùng mũ bảo hiểm rượt đánh.

Nam bỏ chạy khoảng 20 m rồi quay lại, cầm dao bấm đâm trúng cổ Huy khiến nạn nhân gục xuống, mất nhiều máu. Tiếp tục đuổi Đức Anh nhưng không kịp, Nam lên xe rời đi.

Huy được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện do mất máu cấp, rách động mạch cảnh.

Lê Hoàng