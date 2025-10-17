Nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong sau giờ học

Thanh HóaNảy sinh mâu thuẫn, đánh nhau trên đường đi học về, nam sinh lớp 12 trường THPT Đặng Thai Mai bị bạn khoá dưới đâm tử vong.

Chiều 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với VKS cùng cấp khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nghi phạm và người liên quan để làm rõ vụ nam sinh Lê, 17 tuổi, thiệt mạng sau vụ ẩu đả.

Hai nam sinh ẩu đả trước cây xăng gần trường trước khi án mạng xảy ra. Ảnh: Lam Sơn

Theo điều tra ban đầu, trưa nay, sau tiết học thứ 5, Lê và Phạm (học sinh lớp 11 Trường THPT Đặng Thai Mai) gặp nhau tại cây xăng ven đường ở xã Quảng Bình, cách trường không xa.

Video do người dân quay lại cho thấy Lê cầm mũ bảo hiểm truy đuổi, đánh Phạm gần trụ bơm xăng. Nam sinh lớp 11 bỏ chạy khoảng 20 m thì bất ngờ rút dao trong người, quay lại đâm một nhát trúng vùng mặt Lê. Nạn nhân lảo đảo, máu chảy nhiều, được nhóm bạn đưa đi cấp cứu nhưng tử vong.

Công an đưa nạn nhân đi khám nghiệm tử thi. Ảnh: Lam Sơn

Ông Nguyễn Ngọc Hồng, Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Thai Mai, cho biết trong quá trình học tập, thầy cô không ghi nhận mâu thuẫn giữa hai học sinh. Cả hai không phải là học sinh cá biệt. Vụ án được nhận định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân bột phát.

Nghi can gây án đã bị nhà chức trách tạm giữ. Lãnh đạo trường THPT Đặng Thai Mai và ngành giáo dục đang hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Lê Hoàng

* Tên 2 nam sinh đã thay đổi