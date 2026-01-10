Hai năm liên tiếp LG Clinic ứng dụng Rejuran nhiều nhất Việt Nam

LG Clinic là "Đơn vị ứng dụng Rejuran nhiều nhất Việt Nam năm 2025", đánh dấu lần hai năm liên tiếp đoạt danh hiệu này.

Ban lãnh đạo LG Clinic nhận hoa, bằng khen từ đại diện Rejuran - thương hiệu trẻ hóa da của Hàn - tại TP HCM giữa tháng 12/2025. Nhà sản xuất đánh giá doanh nghiệp Việt không chỉ đi đầu về số lượng, còn chú trọng vận hành, đào tạo và quy trình tiếp cận khách hàng.

Danh hiệu được trao thường niên nhằm ghi nhận những đối tác có năng lực triển khai bài bản, hiệu quả trong ứng dụng sản phẩm vào thực tế. Năm 2024, LG Clinic lần đầu được vinh danh. Khi ấy, Rejuran được nhiều phòng khám, cơ sở làm đẹp quan tâm nhờ cơ chế phục hồi nền da từ bên trong.

Đại diện LG Clinic nhận danh hiệu "Top đơn vị ứng dụng Rejuran nhiều nhất tại Việt Nam" giữa tháng 12. Ảnh: LG Clinic

Tại sự kiện, đại diện LG Clinic cho biết không xem đây là danh hiệu để quảng bá, mà là cột mốc để tự đánh giá lại hệ thống. Để phát huy tối đa hiệu quả của Rejuran, dơn vị kiểm soát chặt mọi khâu - từ tư vấn, trị liệu đến chăm sóc sau liệu trình.

Giữa nhiều giải pháp trên thị trường, đơn vị chọn lọc dựa trên tiêu chí cốt lõi gồm: sản phẩm phải có cơ sở khoa học rõ ràng, hiệu quả được chứng minh lâm sàng, mức độ an toàn cao và phù hợp đặc điểm làn da Á đông.

Từ tiêu chuẩn trên, lãnh đạo LG Clinic đánh giá Rejuran đáp ứng chuyên môn lẫn hiệu quả trị liệu. Thành phần chính của giải pháp là polynucleotide (PN) chiết xuất từ DNA cá hồi - dòng có cấu trúc tương đồng DNA người, tăng khả năng tương thích sinh học, kích hoạt cơ chế tái tạo tự nhiên của da từ cấp độ tế bào.

Bác sĩ phục hồi, trẻ hóa da bằng Rejuran cho khách. Ảnh: LG Clinic

Trên website, nhà sản xuất Hàn cũng giới thiệu Rejuran hỗ trợ nhiều khía cạnh làn da gồm: phục hồi hàng rào bảo vệ, tăng độ ẩm, cải thiện kết cấu và độ đàn hồi, giảm lỗ chân lông, nếp nhăn, tình trạng viêm đỏ. Giải pháp phù hợp cho da nhạy cảm, da mỏng yếu sau mụn, laser hay peel lẫn trường hợp lão hóa sớm.

Tại LG Clinic, bác sĩ sẽ thăm khám, phân tích kỹ lưỡng làn da, nếu phù hợp mới chỉ định thực hiện Rejuran . Dựa trên tình trạng cụ thể mỗi người, chuyên gia sẽ lên liệu trình phù hợp, có thể kết hợp những công nghệ cao khác hoặc phương pháp chăm sóc phục hồi nhằm tăng hiệu quả làm đẹp.

Đại diện đơn vị cho biết để duy trì trị liệu ổn định, họ chú trọng phát triển nội lực từ sớm. Cụ thể, phòng khám cung cấp danh mục dịch vụ kỹ thuật và tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, nhân sự. Đội ngũ y bác sĩ có bằng cấp về da liễu - thẩm mỹ, đồng thời được đào tạo định kỳ về sản phẩm, công nghệ mới.

"Riêng với Rejuran, các bác sĩ liên tục cập nhật kiến thức lâm sàng qua các hội thảo, khóa học chuyên sâu do đối tác tổ chức", người đại diện cho hay.

Đơn vị đầu tư nhiều máy nâng cơ, trẻ hóa da thế hệ mới. Ảnh: LG Clinic

Cũng theo đại diện doanh nghiệp, các phòng trị liệu được thiết kế tách biệt, đảm bảo không gian riêng tư và theo tiêu chuẩn vô khuẩn. "Chúng tôi đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị gồm máy phân tích da chuyên sâu (Visa), công nghệ laser, dòng nâng cơ - trẻ hóa da mặt cùng loạt giải pháp chăm sóc phục hồi. Tất cả được tích hợp trong các phác đồ Rejuran nhằm tối ưu hiệu quả, rút ngắn thời gian phục hồi cho khách", người đại diện nói thêm.

Đông Vệ