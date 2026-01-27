Hai mẹ con tử vong do tổn thương não quá nặng khi cháy chung cư

TP HCMNgười mẹ 32 tuổi và con gái 9 tuổi, nạn nhân vụ cháy chung cư tại phường Long Trường, tử vong do tổn thương não quá nặng sau ba ngày điều trị tích cực.

Người mẹ qua đời trưa 27/1 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, còn bé gái mất đêm qua tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

TS.BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết từ lúc được đưa vào bệnh viện đến khi mất người mẹ luôn hôn mê sâu, mất chức năng não và tổn thương không hồi phục do ngưng tim kéo dài tại hiện trường. Chị bị bỏng 22-40% cơ thể, đường thở bám nhiều bụi than, phù não và thiếu máu não lan tỏa. Khi được cứu ra khỏi đám cháy chung cư, chị đã ngưng tim ngưng thở thời gian dài, sau đó được hồi sức tim phổi đập trở lại nhưng cơ hội sống đã mất.

Hai con gái của chị hiện chỉ còn bé gái 6 tuổi sống sót, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bỏng khoảng 35% diện tích cơ thể, sốc giảm thể tích và suy hô hấp. Các bác sĩ đang phải can thiệp lọc máu liên tục, cho thở máy và theo dõi sát sao tình trạng của bệnh nhi.

Bé gái 9 tuổi đã mất đêm 26/1 tại Bệnh viện Nhi đồng 1. PGS.TS.BS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Chống độc, cho biết bé được đánh giá chết não sau thời gian hồi sức nhưng không có tiến triển. Giống mẹ, khi được cứu ra khỏi đám cháy, bé đã ngưng tim quá lâu dẫn đến thiếu oxy não không thể phục hồi.

Bệnh nhân điều trị hồi sức tích cực. Ảnh: Quỳnh Trần

Ba mẹ con là nạn nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng 24/1 tại căn hộ tầng 5, chung cư EHome S, phường Long Trường (TP Thủ Đức). Khi lực lượng cứu hộ phá cửa tiếp cận, cả ba đều đã bất tỉnh do ngạt khói và bỏng.

