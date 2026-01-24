Ba mẹ con suy hô hấp, hôn mê sau đám cháy chung cư

TP HCMNgười mẹ 32 tuổi hôn mê, hai con gái 6 và 9 tuổi bỏng đường hô hấp phải thở máy, sau khi mắc kẹt trong đám cháy căn hộ chung cư ở phường Long Trường.

Trưa 24/1, BS.CK2 Trầm Minh Toàn, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết người mẹ nhập viện lúc 6h35 cùng ngày trong tình trạng hôn mê sâu, huyết áp tụt thấp, phải bóp bóng qua nội khí quản và duy trì thuốc vận mạch liều cao. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn (ngưng tim, ngưng thở), bỏng da độ 2-3 rải rác toàn thân với diện tích khoảng 30-40%.

Kết quả CT Scan ghi nhận người mẹ phù não, thiếu máu não lan tỏa cùng tổn thương phổi nặng, nội soi phế quản cấp cứu phát hiện nhiều bụi than đọng trong đường thở. Sau hội chẩn liên chuyên khoa và xử trí chống phù não, bệnh nhân điều trị tại Khoa Bỏng Phẫu thuật Tạo hình với tiên lượng rất nặng.

Hai con gái của bệnh nhân điều trị tại các bệnh viện nhi trong tình trạng nguy kịch. Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bé gái 6 tuổi được chẩn đoán suy hô hấp, sốc giảm thể tích, bỏng lửa 35% độ 2-3. Bệnh nhi được đặt nội khí quản, thở máy, phẫu thuật nội soi để khảo sát tổn thương đường thở sau đó theo dõi tại khoa Hồi sức Tích cực. Bé gái 9 tuổi đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1, cũng trong tình trạng phải thở máy hỗ trợ.

Bệnh nhân nguy kịch được điều trị hồi sức tích cực. Ảnh: Quỳnh Trần

Vụ cháy xảy ra rạng sáng 24/1 tại căn hộ tầng 5 chung cư EHome S, phường Long Trường (TP Thủ Đức cũ). Lửa xuất phát từ khu vực phòng khách chặn lối thoát duy nhất khiến ba mẹ con bị mắc kẹt bên trong. Lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng phá cửa, đưa các nạn nhân ra ngoài và chuyển đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu. Tại đây, người mẹ được xác định ngưng tim, ngưng thở ngoại viện và được hồi sức tim phổi thành công trước khi chuyển đến Chợ Rẫy.

EHome S là dự án căn hộ nhà ở xã hội quy mô khoảng 1,7 ha với 4 block và hơn 1.000 căn hộ diện tích 40-75 m2.

Lê Phương