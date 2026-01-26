Hai mẹ con 'khả năng chết não' sau vụ cháy chung cư ở TP HCM

Người mẹ 32 tuổi và con gái 9 tuổi, nạn nhân vụ cháy chung cư tại phường Long Trường, có dấu hiệu chết não sau hai ngày điều trị, thiếu oxy não kéo dài, tiên lượng xấu.

Trưa 26/1, TS.BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết người mẹ vẫn còn duy trì được nhịp tim nhưng đã mất chức năng não, tổn thương não nặng. "Bệnh nhân có tiên lượng rất xấu, nguy cơ tử vong cao", bác sĩ nói.

Người mẹ nhập viện rạng sáng 24/1 trong tình trạng hôn mê sâu, thang điểm Glasgow chỉ còn 3 điểm - mức thấp nhất. Khi vào viện, bệnh nhân đồng tử giãn hai bên, mất phản xạ ánh sáng, bỏng khoảng 22-40% diện tích cơ thể, chủ yếu ở vùng mặt và tứ chi. Nội soi phế quản ghi nhận nhiều bụi than bám trong đường thở, CT scan cho thấy phù não và thiếu máu não lan tỏa do ngưng tim, ngưng thở kéo dài trước nhập viện.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, con gái 9 tuổi của nạn nhân trong tình trạng nguy kịch tương tự. PGS.TS.BS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Chống độc, chia sẻ bé bị thiếu oxy não quá lâu dẫn đến ngưng tim. Hiện tại, các bác sĩ đánh giá bé có khả năng đã chết não và tiên lượng khó qua khỏi.

Nạn nhân còn lại là bé gái 6 tuổi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Bé bị bỏng khoảng 35% diện tích cơ thể, sốc giảm thể tích và suy hô hấp nặng. Bé đang phải can thiệp lọc máu liên tục, thở máy và được các chuyên gia nhi khoa theo dõi sát sao mọi chỉ số sinh tồn.

Bác sĩ hồi sức, lọc máu cho bệnh nhân. Ảnh: Quỳnh Trần

Ba mẹ con mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng 24/1 tại một căn hộ thuộc tầng 5, chung cư EHome S, phường Long Trường. Khi lực lượng cứu hộ phá cửa xông vào, các nạn nhân đều đã bất tỉnh do ngạt khói và bỏng. Người mẹ được xác định ngưng tim ngoại viện, được cấp cứu hồi sức thành công tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh trước khi chuyển đến Chợ Rẫy nhưng tổn thương não nặng nề.

EHome S là dự án căn hộ nhà ở xã hội quy mô khoảng 1,7 ha với 4 block và hơn 1.000 căn hộ diện tích 40-75 m2.

