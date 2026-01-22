Ấn ĐộBharat NCAP xếp hạng 5 sao về độ an toàn cho bộ đôi VinFast VF 6 và VF 7, khi vượt qua hàng loạt tiêu chí của tổ chức này, hôm 21/1.

Chứng nhận an toàn 5 sao là mức cao nhất của Chương trình Đánh giá ôtô mới Bharat (Bharat NCAP) tại Ấn Độ, phản ánh độ an toàn của một dòng xe sau khi vượt qua hàng loạt thử nghiệm kỹ thuật.

Theo kết quả kiểm thử của Bharat NCAP, VinFast VF 6 và VF 7 đều được xếp hạng 5 sao cho cả hai hạng mục cốt lõi. Cụ thể, VF 6 ghi nhận 27,13/32 điểm ở hạng mục Bảo vệ người lớn trong xe (AOP) và 44,41/49 điểm ở hạng mục Bảo vệ hành khách trẻ em (COP). VF 7 đạt 28,54/32 điểm AOP và 45,25/49 điểm COP. Các điểm số này phản ánh mức độ an toàn cao cho cả người lớn và trẻ em trên 2 mẫu xe.

Hai mẫu xe VinFast đạt chứng nhận an toàn 5 sao Quá trình kiểm thử an toàn cho VinFast VF 6 tại Ấn Độ. Nguồn: BNCAP

Ở các bài thử va chạm, bộ đôi VinFast cũng thể hiện độ an toàn hiệu quả. Trong va chạm trực diện, chỉ số bảo vệ đầu, cổ, phần đùi của người lái và hành khách trên cả VF 6 và VF 7 đều đạt 4 điểm, mức tối đa theo thang đánh giá của Bharat NCAP. Trong va chạm bên, cả hai mẫu xe đều đạt điểm tuyệt đối 16/16 cho người lớn và 8/8 cho trẻ em.

Riêng thử nghiệm va chạm cột bên hông, chỉ số đánh giá chấn thương đầu của VF 6 và VF 7 lần lượt là 109 và 131, thấp hơn nhiều so với ngưỡng nguy hiểm 700, theo tiêu chuẩn Bharat NCAP.

Bharat NCAP là chương trình đánh giá an toàn xe do chính phủ Ấn Độ triển khai, phát triển dựa trên các thông lệ quốc tế như NCAP Global. Chương trình này tập trung đánh giá khả năng bảo vệ hành khách thông qua các bài thử va chạm khác nhau, từ đó xếp hạng an toàn từ 3 đến 5 sao.

Đại diện VinFast nhận chứng chỉ an toàn BNCAP 5 sao cho hai mẫu xe. Ảnh: VinFast

Trước đó, các mẫu xe của VinFast cũng nhận đánh giá tích cực từ các tổ chức an toàn khu vực, như VF 8 đạt 5 sao từ ASEAN NCAP, vượt qua hơn 15 nhà sản xuất ôtô để giành 5 trên tổng số 6 giải thưởng an toàn của tổ chức này, năm 2024.

Ông Tapan Ghosh, CEO VinFast Ấn Độ cho biết, xếp hạng an toàn 5 sao cho VF 6 và VF 7 là dấu mốc quan trọng, khẳng định chất lượng, tiêu chuẩn an toàn cao của các dòng xe điện VinFast, tại một trong những thị trường ôtô lớn nhất thế giới. "Kết quả cho thấy các mẫu xe điện VinFast được phát triển trên nền tảng kỹ thuật vững chắc, đáp ứng những yêu cầu đánh giá nghiêm ngặt về an toàn", CEO VinFast Ấn Độ nói.

VF 7 trong lễ ra mắt tại thị trường Ấn Độ. Ảnh: VinFast

VF 6 và VF 7 tại Ấn Độ được lắp ráp tại nhà máy của hãng ở bang Tamil Nadu, sử dụng nền tảng khung gầm chuyên dụng cho xe điện. Hai mẫu xe có loạt trang bị đáng chú ý như: 7 túi khí, hỗ trợ người lái ADAS, phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình thích ứng...

Bộ đôi SUV điện nằm trong hệ sinh thái xe điện mà VinFast đang thiết lập tại Ấn Độ, gồm sản xuất trong nước, mạng lưới bán lẻ, hạ tầng sạc, dịch vụ hậu mãi... nhằm đảm bảo trải nghiệm liền mạch cho người dùng.

Quang Anh