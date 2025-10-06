Hai mẫu bus điện VinFast ra mắt châu Âu

VinFast giới thiệu dòng bus điện lắp ráp tại Việt Nam EB 8 và EB 12 tại triển lãm Busworld Europe 2025, dự kiến bàn giao trong năm 2026.

Tại lễ ra mắt hai mẫu bus nội đô, VinFast công bố đã nhận đơn đặt hàng cho dòng cỡ lớn EB 12, trong khi mẫu EB 8 sẽ mở bán sau. Bus điện EB 8 có kích thước dài, rộng và cao 8.610 x 2.470 x 3.220 (mm). Động cơ điện cho công suất 200 kW, tốc độ tối đa 80 km/h.

Đại diện VinFast giới thiệu hai dòng bus điện tại triển lãm Busworld Europe 2025. Ảnh: VinFast

Mẫu bus này có pin dung lượng 359 kWh, tầm di chuyển trên 290 km sau một lần sạc đầy, hỗ trợ sạc nhanh 120 kW. Xe thiết kế phục vụ tối đa 60 khách, gồm 24 chỗ ngồi, một vị trí cho xe lăn và 35 chỗ đứng. EB 8 trang bị dốc lên xuống cho xe lăn điều khiển điện, không gian cho xe lăn rộng 1.300 x 750 (mm). Điều hoà tự động một vùng. Trang bị an toàn gồm: phanh ABS, EBD, BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA. Xe có hệ thống treo khí nén ở trục trước và sau.

EB 12 là mẫu bus đô thị kích thước lớn hơn, chiều dài, rộng và cao lần lượt 12.110 x 2.550 x 3.330 (mm). Trục cơ sở 5.900 mm và tổng trọng lượng 19.200 kg. Xe có khả năng phục vụ tối đa 90 hành khách, gồm 35 chỗ ngồi, 54 chỗ đứng và một vị trí chuyên dụng cho xe lăn. Ngoài ra, mẫu bus có thể tinh chỉnh tuỳ theo nhu cầu doanh nghiệp đặt hàng.

Mẫu bus trang bị hai mô-tơ điện tích hợp vào trục bánh xe, công suất 125 kW mỗi chiếc, tổng công suất 250 kW, tốc độ giới hạn 80 km/h. EB 12 dùng pin dung lượng 422 kWh, cho tầm di chuyển trên 400 km sau một lần sạc đầy, tích hợp công sạc CCS2 hỗ trợ công suất 140 kW. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, có tính năng sưởi ấm dùng bơm nhiệt. Các trang bị khác gồm: 26 cổng sạc USB, treo khí nén trục trước và sau, đèn LED, tùy chọn dốc lên xuống cho xe lăn điện...

Hai mẫu bus điện trưng bày tại triển lãm. Ảnh: VinFast

Ngoài tính năng an toàn cơ bản ABS, EBD, BA, TCS, HSA, VinFast EB 12 có hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn nâng cao ADAS, gồm các tính năng: cảnh báo tài xế mất tập trung DDAW, giám sát sự chú ý của tài xế, phát hiện điểm mù, cảnh báo va chạm, hỗ trợ tốc độ thông minh, hệ thống chữa cháy tự động, camera giám sát.

Cả hai mẫu bus có chính sách bảo hành 5 năm, không giới hạn số km. Pin và lớp chống ăn mòn được bảo hành 8 năm, không giới hạn km. EB 12 hiện sản xuất ở nhà máy tại Việt Nam, công suất 1.500 – 2.000 chiếc một năm. Theo kế hoạch, hai mẫu xe dự kiến bàn giao và vận hành thương mại ở châu Âu từ năm sau.

Theo VinFast, hãng đang tìm kiếm đối tác chiến lược, thiết lập mạng lưới phân phối bus điện tại Đức, Hà Lan, Bỉ, Thụy Điển, khu vực Trung và Đông Âu (CEE) và Baltic. "Thông qua hệ sinh thái sản phẩm từ ôtô cá nhân đến bus điện, chúng tôi đã sẵn sàng đồng hành cá nhân, doanh nghiệp đối tác và cộng đồng toàn cầu", bà Lê Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Chủ tịch VinFast toàn cầu nói. "Các mẫu bus hiện đại của VinFast sẽ góp phần kiến tạo tương lai giao thông xanh, an toàn cho mọi người".

Trước khi gia nhập châu Âu, tại thị trường trong nước, VinFast đã xây dựng hệ sinh thái bus điện từ sản xuất, vận hành đến bảo trì, nhằm tạo mạng lưới giao thông công cộng xanh tại nhiều tỉnh, thành phố lớn. Tại châu Âu, hãng xe điện Việt Nam đã giới thiệu VF 6 và VF 8.

Quang Anh