Hai loại vaccine ung thư đại trực tràng của Nga

Hai vaccine Oncopept và Oncorna sử dụng để điều trị ung thư đại trực tràng, được thiết kế theo đặc điểm khối u của từng bệnh nhân.

Điểm khác nhau lớn nhất nằm ở nền tảng công nghệ của hai vaccine này. Oncopept là vaccine peptide cá thể hóa, còn Oncorna là vaccine mRNA cá thể hóa.

Oncopept được triển khai sớm hơn. Theo Cơ quan Y sinh Liên bang Nga (FMBA), vaccine đã được Bộ Y tế cho phép thử nghiệm trên người vào cuối tháng 11/2025, lần đầu tiên tiêm thử nghiệm vào 31/3. Đến 13/4, bệnh nhân tiêm mũi thứ ba và được đánh giá dung nạp tốt, dự kiến mũi tiếp theo vào 20/4.

Song song, thử nghiệm vaccine Oncopept tiếp tục tuyển chọn tình nguyện viên tham gia. FMBA đã xử lý 543 hồ sơ, chọn ra hơn 20 bệnh nhân tiếp theo. Mỗi vaccine cần khoảng 49 ngày để sản xuất, trong đó ít nhất 7 ngày dành cho kiểm định chất lượng.

Còn Oncorna được cấp phép thử nghiệm vào 13/4, khi tiêm dưới da sẽ kích hoạt miễn dịch đặc hiệu để tế bào miễn dịch nhận diện và tấn công khối u. Đây là vaccine mRNA trị ung thư đại trực tràng đầu tiên của Nga được bào chế theo nền tảng mRNA. Hiện chưa rõ thời điểm vaccine được tiêm cho bệnh nhân đầu tiên.

Theo FMBA, các vaccine có thể được sử dụng trong tương lai để mở rộng điều trị các loại ung thư khác. Tuy nhiên, vaccine không nên được coi là phương pháp điều trị đơn lẻ hoặc thay thế, nên được sử dụng kết hợp với các liệu pháp khác dưới chỉ định của bác sĩ.

Như vậy, đến nay, Nga đang phát triển 4 loại vaccine ung thư. Ngoài hai loại điều trị ung thư đại trực tràng, Nga còn một vaccine điều trị ung thư da, thử nghiệm trên người vào ngày 1/4 và EnteroMix điều trị nhiều loại ung thư dạng khối, dự kiến thử nghiệm trên người 18-75 tuổi.

