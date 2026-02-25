Hai loại hoa, quả không nên 'tận dụng' sau Tết

Sau Tết, mọi người không nên tận dụng quất cảnh để ngâm mật ong hay hoa cúc làm trà, do chúng có sử dụng thuốc kích thích, chất bảo quản.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết quất và hoa cúc là loại hoa, quả trang trí phổ biến ngày Tết, tượng trưng cho sức khỏe, bình an, trường thọ...Tuy nhiên, gia đình không nên tận dụng sử dụng sau Tết, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.

Quất cảnh

Những cây quất cảnh thường đẹp, nhiều quả, quả to, căng mọng, giữ màu rất lâu. Đây là kết quả của một quy trình chăm sóc đặc biệt để phục vụ mục đích trưng bày, không phải để chế biến. Hầu hết cây quất cảnh đều sử dụng nhiều loại thuốc kích thích và bảo quản để cây giữ được quả xanh, quả chín và hoa cùng lúc (tứ quý). Nhiều nhà vườn thường dùng thuốc kích thích điều hòa sinh trưởng hoặc thuốc trừ sâu liều cao để lá và quả đẹp, không bị sâu. Ngoài ra, quất cảnh thường được phun cho đến tận khi lên xe về phố, không có thời gian ngưng như các loại quả khác.

Ăn quất cảnh có nguy cơ tích tụ hóa chất, vì dư lượng thuốc bảo vệ thực vật có thể đã thẩm thấu qua lớp vỏ mỏng vào bên trong thịt quả. Ngộ độc không diễn ra ngay nhưng sẽ tồn dư sẽ tích tụ trong gan, thận về lâu dài.

Do đó, bạn tuyệt đối không nên ăn quất cảnh hay dùng quất cảnh ngâm mật ong uống. Nếu sử dụng, hãy tự trồng một cây tại nhà từ năm trước để yên tâm nguồn gốc.

Người dân trồng quất cảnh. Ảnh: Đắc Thành

Hoa cúc

Trà hoa cúc có tác dụng an thần nhẹ, thư giãn hệ thần kinh và hỗ trợ cải thiện giấc ngủ. Một tách trà hoa cúc ấm vào buổi tối giúp giảm căng thẳng sau chuỗi ngày sinh hoạt thiếu điều độ, thanh lọc cơ thể, giải độc.

Tuy nhiên, cúc để cắm trong ngày Tết thường phun thuốc để nở đều và giữ màu lâu. Việc phơi khô sau đó pha uống tiềm ẩn nhiều nguy hại sức khỏe, do hóa chất có thể tồn dư, tích tụ.

Nếu muốn pha trà hoa cúc, bạn hãy mua sản phẩm chuyên dụng tại cơ sở uy tín để đảm bảo an toàn sức khỏe cho gia đình.

Thùy An