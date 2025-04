'Hai lần vợ mang bầu, chồng đều đi học nước ngoài dài ngày'

Hơn 10 năm trước, anh đi học thạc sĩ, lần tiếp theo là khi anh vừa nhận học bổng tiến sĩ, anh đi học, ngày nào bớt giờ nghỉ trưa gọi về cho vợ con.

Bài viết: "Bạn gái báo tin mang thai khi tôi chuẩn bị ra nước ngoài theo đuổi ước mơ" đã nhận được nhiều ý kiến chia sẻ, xin chọn ra những chia sẻ hay gửi đến các độc giả:

"Những năm 2017, tôi lúc đó cũng 27 tuổi, quen vợ bây giờ. Khi đó lương tôi chỉ 8-10 triệu đồng, vợ được gần 3 triệu. Đến năm 2018, sau khi tìm hiểu một thời gian, tôi làm được đồng nào hết đồng đó, dư xíu cũng không dám lấy vợ sớm, nghĩ cố lên 30 tuổi thì lấy. Đùng cái hè 2018, em nói cuối năm nay cưới, không thì chia tay. Vậy là cuối năm đó chúng tôi cưới theo kiểu có nhiều làm nhiều, ít thì tiết kiệm, miễn vợ chồng hạnh phúc, bảo ban làm ăn, cùng nuôi dạy con cái.

May mắn đến giờ, mọi thứ đều tốt đẹp từ lương thưởng, chất lượng cuộc sống đi lên, cùng nuôi dạy con trai gần 6 tuổi. Nghĩ lại vẫn thấy hạnh phúc và may mắn chọn được vợ". (nhadonha)

"Tôi từng có người bạn rơi vào trường hợp như bạn, không chỉ một mà tới hai lần. Lần đầu là hơn 10 năm trước, anh đi học thạc sĩ, vợ vừa có bầu, anh vẫn đi và hoàn thành chương trình đúng hạn rồi quay về nước. Vợ anh sinh con với sự chăm sóc của hai bên nội ngoại. Lần tiếp theo là khi anh vừa nhận học bổng tiến sĩ 3 năm thì nghe tin có đứa thứ hai. Anh vẫn đi và hoàn thành tốt chương trình. Trong thời gian làm việc, anh mời cả vợ con qua thăm vài lần. Ngày nào anh cũng bớt giờ ăn trưa để gọi điện về cho vợ con. Tôi nghĩ rằng việc bạn ra nước ngoài không nên là cái cớ để chấm dứt sinh mạng của một con người. Bạn có quyền theo đuổi ước mơ của mình, nhưng bạn cũng phải có trách nhiệm với bạn gái và cái thai của cô ấy.

Chắc bạn hay bất cứ ai cũng đồng ý người có thể chăm sóc tốt nhất cho bạn gái đang mang bầu là mẹ ruột của cô ấy chứ không phải mẹ bạn. Nhất là khi hai người còn chưa cưới xin và chưa có thời gian cho mẹ chồng - con dâu hòa nhập. Bạn nên để bạn gái của bạn ở với gia đình cô ấy, dưỡng thai và sinh con một cách thoải mái. Còn phía bạn và gia đình, hãy thăm nom cô ấy tùy sức, đóng góp tùy tâm, phải nghiêm túc suy nghĩ thấu đáo rằng bạn và gia đình phải bù đắp cho sự vắng mặt của bạn, đừng tạo thêm áp lực cho người bạn gái. Tôi chúc bạn chân cứng đá mềm, có thể thực hiện ước mơ, nhưng đừng rũ bỏ trách nhiệm của mình". (thinhnguyen0168)

"Chị họ của tôi được một anh bạn theo dõi 15 năm, không tỏ tình, không hứa hẹn, không khoe với ai về mối tình mập mờ này. Anh ấy tưởng tượng chị chờ đợi đằng đẵng để anh tập trung lo cho công danh sự nghiệp, thêm với việc được tìm hiểu các cô gái khác một cách tự do. Anh ấy lúc nào cũng tỏ ra quan trọng về phần mình mà không cần biết người khác nghĩ gì. Đến một ngày, sau quãng thời gian để anh tự do với cuộc đời riêng một cách mãn nhãn, tự do quen với nhiều cô gái khác, bỗng dưng anh lại muốn quay lại với chị.

Chị gửi cho anh dòng tin nhắn: "Anh ơi, anh chinh chiến bao năm qua có cảm thấy hạnh phúc gì chưa, đủ ước mơ chưa. Bao nhiêu năm nay, tuy trong lòng em có nghĩ đến anh nhưng quả thực em chưa hẳn có ý định chờ đợi anh. Em cảm thấy dường như anh chẳng hề tôn trọng mối quan hệ này. Em cảm nhận được anh chưa bao giờ muốn chung thủy với một người như em. Anh lên kế hoạch thử thách rồi đùa cợt kiểu gì đó em không rõ lắm, thôi bây giờ nếu như anh có quay lại, em muốn anh và em chỉ là bạn bình thường thôi được không"? Chị tôi không thấy anh trả lời có đồng ý hay không. Trong khi đó chị cần một người ở bên cạnh để dựa dẫm, chia sẻ và nâng đỡ thì anh lại gửi lời chúc chị sớm tìm được người khác phù hợp, chăm lo yêu thương hơn. Đến khi chị tôi sắp có tình yêu mới, anh ta lại tỏ ra hờn ghen lạ". (surikhanh88)

"Tôi còn nhớ lúc chúng tôi 31 tuổi, vợ chồng bằng tuổi, tôi đang mang bầu đứa thứ hai. Vợ chồng mua được miếng đất không giấy tờ ở quận 12 với giá 200 triệu đồng, mua xong dựng tạm vách tôn để cả gia đình ở, với vô vàn khó khăn trước mắt. Thế nhưng chưa bao giờ chồng tôi than vãn là mình vất vả, khổ sở. Rồi chúng tôi khởi nghiệp, làm ăn, công việc dần ổn định và ngày một phát triển. Giờ nhìn lại, chúng tôi vẫn cười thầm vì sự kiên trì, chịu khổ của những năm tháng ấy. Các con đã lớn, chồng tôi vẫn tự tay làm những món đồ cho con như hàn khung làm giá chơi bóng rổ, làm cái đèn ngủ cho con gái. Anh ấy làm cho con trong niềm vui. Tôi nghĩ anh ấy rất hạnh phúc vì mình đã có một gia đình nhỏ bình dị". (Cải Vàng)