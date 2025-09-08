Hai lần giành học bổng toàn phần Mỹ với bài luận về mẹ

Kể về hành trình lớn lên bên cạnh người mẹ đơn thân, khiếm thính, Bùi Ngọc Đức Thiện giành học bổng toàn phần cả bậc THPT và đại học.

Nam sinh sẽ nhập học Đại học Macalester, top 20 trường khai phóng hàng đầu nước Mỹ (Liberal Arts College - LAC), theo xếp hạng của US News năm 2025. Học bổng của Thiện trị giá khoảng 98.500 USD (2,57 tỷ đồng) mỗi năm.

Thiện cho biết hài lòng với kết quả đạt được. Em nhắm tới các đại học khai phóng từ đầu vì quy mô lớp học nhỏ, có thể tương tác nhiều với giảng viên.

Trước đó, nam sinh từng đỗ và tốt nghiệp THPT tại ngôi trường có trụ sở ở Mỹ - United World College (UWC), cơ sở Trung Quốc.

Đức Thiện trong lễ tốt nghiệp UWC tại Trung Quốc, hồi cuối tháng 5. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đức Thiện từng học lớp chuyên Anh của THPT chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắk Lắk. Nam sinh nung nấu ý định ứng tuyển vào UWC, sau một lần được giới thiệu về trường ở trại hè tranh biện.

"Mình muốn du học để mở rộng thế giới quan của mình, học hỏi nhiều hơn về văn hóa, con người và thế giới", Đức Thiện nói.

Quá trình tuyển chọn vào UWC gồm ba vòng: hồ sơ, phỏng vấn và làm việc nhóm. Hồ sơ của Thiện gồm điểm trên 9 ở tất cả môn, thư giới thiệu từ giáo viên chủ nhiệm, bài luận và các hoạt động ngoại khóa về tranh biện.

Đức Thiện ấn tượng nhất với vòng làm việc nhóm, diễn ra trực tuyến trong hai ngày. Trong đó, một đề yêu cầu mô tả các mảnh ghép của mình cho 30 người khác, rồi ráp các mảnh để tạo thành bức tranh tổng thể. Điểm khó là không ai được tiết lộ từ khóa. Thiện nhìn nhận hoạt động này giúp em nhận ra tầm quan trọng của sự chia sẻ, cảm thông và tinh thần đồng đội.

Tháng 9/2023, nam sinh đến Trung Quốc, học chương trình Tú tài quốc tế (IB). Quá trình học ở đây, Thiện hứng thú đặc biệt với môn Toán phân tích và Kinh tế học, khi có hơn 10 tháng cùng giáo viên tìm hiểu về ứng dụng của lý thuyết trò chơi, tại một công ty dịch vụ vận chuyển.

Đức Thiện cũng làm trợ lý cho một nghiên cứu sinh tiến sĩ trong một nghiên cứu về doanh nghiệp khởi nghiệp. Đây là nguồn cảm hứng để em tiếp tục nghiên cứu về kinh tế, cũng là điểm mạnh trong hồ sơ ứng tuyển vào Đại học Macalester, theo Thiện.

Với phần viết luận gồm hai bài, Đức Thiện phát triển tiếp bài luận ngày ứng tuyển vào UWC. Em kể về hành trình lớn lên cùng người mẹ đơn thân, khiếm thính của mình.

"Hành trình lớn lên nhiều sự khác biệt và cách hai mẹ con giải quyết bằng việc học ngôn ngữ ký hiệu cùng nhau là động lực để em hướng tới giúp đỡ cộng đồng khuyết tật", Đức Thiện kể.

Điểm khác biệt lần này là Thiện có góc nhìn trưởng thành hơn. Trước kia, em đơn thuần mô tả về cuộc sống và cảm xúc, những điều em học được khi lớn lên cùng mẹ.

"Còn lần này, em viết theo hướng suy ngẫm, nhìn lại trải nghiệm sống với mẹ khi xa nhà", Thiện cho hay.

Ở bài luận còn lại với chủ đề đóng góp cho cộng đồng, nam sinh viết về cộng đồng người dân tộc tại Tây Nguyên, nơi gắn bó với tuổi thơ và hành trình trưởng thành.

Theo Thiện, bài luận cần chỉn chu, tìm ra câu chuyện bằng cách viết lại những gì đã trải qua, rồi lựa chọn, tổng hợp thành một mạch loigic. Bài luận của em thể hiện mục tiêu rất rõ ràng, là góp phần phát triển kinh tế cho quê hương trong thời kỳ hội nhập.

"Viết luận là một phiên bản thu nhỏ cho hành trình nỗ lực, mở đầu sẽ không bao giờ hoàn hảo, nên em luôn sẵn sàng sửa nhiều lần", nam sinh nói.

Mẹ của Đức Thiện ra dấu "Mẹ yêu con" bằng ngôn ngữ ký hiệu khi tham dự trực tuyến một sự kiện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thầy Jacob Thomas Sevick, giáo viên của Đức Thiện tại UWC, nhận xét nam sinh có nghị lực, có khả năng trình bày, phân tích vấn đề, hiểu biết và đặt câu hỏi. Điều này khác biệt với phần lớn học sinh trong lớp.

"Dù xuất phát điểm về nền tảng văn học tiếng Anh chưa cao, phải vật lộn nhiều với các bài luận và thuyết trình học thuật, em đã xuất sắc đạt được thành tích cao nhất trong khối", thầy Jacob nói. Thầy cũng ấn tượng vì học trò thường dành thời gian thảo luận cùng các bạn sau giờ học, nghiên cứu tài liệu được giao và hoàn thành mọi thứ đúng hạn.

Bốn năm tới, Đức Thiện dự định theo học song ngành Toán học và Kinh tế tài chính. Ngoài ra, em hy vọng sẽ phát triển những dự án xã hội hướng về cộng đồng.

"Em muốn quay trở về lại quê hương Tây Nguyên và tạo ra những thay đổi tích cực cho vùng đất mà mình đã lớn lên cùng", Đức Thiện chia sẻ.

Mai Trang - Phương Anh