Hai lần chinh phục Oscar của Emma Stone

Emma Stone chinh phục giải thưởng của Viện Hàn lâm khi đóng "Poor Things", sau bảy năm thắng Nữ chính xuất sắc Oscar 2017 với "La La Land".

Sáng 11/3 (giờ Hà Nội), Emma Stone đánh bại các ứng viên hạng mục Nữ chính xuất sắc Oscar 2024 gồm Lily Gladstone, Sandra Hüller, Annette Bening và Carey Mulligan để giành chiến thắng.

Emma Stone khóc khi nhận giải "Nữ chính xuất sắc" (Nguồn YouTube Deadline Hollywood) Emma Stone khóc khi nhận giải Nữ chính xuất sắc Oscar 2024. Video: YouTube Deadline Hollywood

Nghệ sĩ nhận tượng vàng từ năm minh tinh từng đoạt Oscar các mùa trước. Trong bài phát biểu, Emma xúc động, dành lời tri ân các diễn viên trên sân khấu và bốn đồng nghiệp nhận đề cử cùng hạng mục. Theo Emma, giải thưởng của Viện Hàn lâm không phải thành quả của riêng cô, mà là công sức toàn bộ êkíp.

"Tôi và đoàn phim đã cùng nhau tạo nên điều gì đó lớn lao. Tôi vinh dự được chia sẻ giải thưởng với các diễn viên, thành viên trong đoàn, từng người dành tình yêu, sự quan tâm và tài năng của họ vào quá trình thực hiện bộ phim này", diễn viên nói.

Theo Variety, việc Emma Stone đoạt tượng vàng là kết quả xứng đáng. Trước đó, nhiều khán giả dự đoán đây là cuộc cạnh tranh giữa Lily Gladstone (phim Killers of the Flower Moon) và diễn viên Poor Things. Hai nghệ sĩ đều được đánh giá cao thực lực. Trong khi Emma đoạt giải diễn xuất ở BAFTA và Critics' Choice Awards, Lily là diễn viên Mỹ bản địa đầu tiên thắng Quả Cầu Vàng 2024.

Bảy năm trước, La La Land là bệ phóng sự nghiệp của Emma. Trong phim, nghệ sĩ hóa thân Mia - diễn viên trên đường tìm kiếm vai diễn đầu đời - làm thêm tại quán cà phê. Nhờ khả năng biểu cảm gương mặt tốt cùng vũ đạo ngoài mong đợi, diễn viên mang đến năng lượng tươi mới, tràn trề sức sống trong từng bước nhảy, từng cú hất cằm, nhún vai theo điệu nhạc.

Emma Stone trong một trích đoạn "La La Land" Emma Stone trong một trích đoạn "La La Land". Video: Lionsgate Movies

Trong vai hai người yêu nhau, Emma cho thấy sự ăn ý với tài tử Ryan Gosling ở một số đoạn tình cảm lẫn chia ly. Nhân vật của Ryan ước mơ mở câu lạc bộ Jazz để bảo tồn thứ âm nhạc anh cho là đích thực và đang dần bị giết chết. Người còn lại muốn thành ngôi sao Hollywood, được công chúng chú ý. Họ dạo bước bên nhau, đi qua màn đêm của tuổi trẻ. Trong trường đoạn hai người nhảy trong đêm, Emma lột tả nội tâm qua ánh mắt và hành động.

Ở mùa giải Oscar 2017, tác phẩm nhận sáu giải thưởng, trong đó có giải diễn xuất cho Emma. Thành tích này giúp nghệ sĩ trở thành diễn viên được trả lương cao nhất năm đó với 26 triệu USD. Giới chuyên môn nhận định cô có quá trình "lột xác" ngoạn mục, từ diễn viên phim học đường đến sao phim độc lập.

Hai năm sau khi đóng phim của Damien Chazelle, Emma hợp tác đạo diễn Yorgos Lanthimos trong The Favourite. Tác phẩm gây chú ý khi thắng giải Grand Jury Liên hoan phim Venice (Italy), bảy giải BAFTA và một Quả Cầu Vàng hạng mục nữ chính dành cho Emma. Variety nhận xét nghệ sĩ biến hóa đa dạng trong vai "kẻ hai mặt" Abigail.

Theo Vulture, ngay sau khi đóng máy The Favourite, Emma Stone quyết định cộng tác Yorgos ở dự án Poor Things, do cô làm nhà sản xuất kiêm đóng chính. Giới chuyên môn nhận định Bella trong tác phẩm là vai "để đời" trong sự nghiệp. Minh tinh thủ vai Bella, được trao sự sống từ thử nghiệm của nhà khoa học lập dị Godwin (Willem Dafoe đóng). Ông tạo ra cô bằng cách lắp não của một đứa trẻ chưa được sinh ra vào cơ thể của một phụ nữ đã qua đời. Do đó, Bella có hình dáng người trưởng thành nhưng đầu óc như trẻ con.

So với vai diễn từng giúp Emma Stone chiến thắng trong La La Land cách đây bảy năm, nhân vật trong Poor Things đòi hỏi nhiều hơn cả về mặt tâm lý lẫn thể chất. Thách thức của minh tinh là phải mang đến một Bella từ thời thơ ấu đến trưởng thành. Diễn xuất, lời nói, cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể của Stone biến hóa qua từng phân cảnh phức tạp.

Trailer 'Poor Things' Trailer "Poor Things". Tác phẩm nhận giải Sư Tử Vàng Liên hoan phim Venice 2023. Video: Searchlight Pictures

Ở một nhân vật có hoàn cảnh phi lý, pha trộn màu sắc giả tưởng và đan cài nhiều diễn xuất nội tâm, minh tinh phải thể hiện sao cho các hành động và suy nghĩ đều hợp lý. Vai Bella còn đòi hỏi đan xen một số yếu tố hài kịch cơ thể lẫn các trường đoạn tâm lý chính kịch.

Đối với các cảnh khỏa thân và cảnh "nóng", Emma cho rằng đó là một phần cần thiết, theo Business Insider. Trên trường quay, Emma tiết lộ với Vulture khóc nhiều vì chưa thể "thoát vai". Diễn viên nói Bella khám phá cơ thể bản thân trước khi biết về các quy tắc xã hội, thế nên cô hoàn toàn tự do và không xấu hổ với bản thân. Theo nghệ sĩ, cách Bella tìm hiểu tình dục cũng chỉ giống như việc cô khám phá ra thức ăn, triết học, việc du lịch hay các điệu nhảy.

Trong một cuộc phỏng vấn với Variety hồi cuối tháng 2, nghệ sĩ nhìn lại trải nghiệm khi đóng La La Land của Damien Chazelle. Theo Emma, cô phải tập nhảy và hát trong thời gian dài. Còn khi đóng Poor Things, đạo diễn dành thời gian chuẩn bị để chơi trò chơi, nhằm tạo cơ hội cho các diễn viên gắn kết, thoải mái khi ở bên nhau.

"Tôi nhận ra khi đến trường quay, mọi người đều thân thiết. Chúng tôi đều đã hiểu nhau và thân mật hơn nhiều so với việc chỉ ngồi nói đi nói lại những lời thoại của mình", Emma nói.

Emma Stone (phải) và đạo diễn Yorgos Lanthimos trong buổi chụp ảnh cho tạp chí Variety. Ảnh: Variety

Emma Stone (tên thật Emily Jean Stone) 36 tuổi, được đánh giá là một trong những viên ngọc của điện ảnh thế giới trong khoảng 10 năm qua. Trong 20 năm sự nghiệp, nghệ sĩ được 241 lần đề cử, thắng 105 giải thưởng điện ảnh, theo thống kê của IMDb. Năm 2017, diễn viên nằm trong danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time.

Quế Chi (theo Variety, Vulture)