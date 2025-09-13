Hai lầm tưởng thường gặp về bữa tối

Nhiều gia đình thường có quan niệm sai lầm về bữa tối, phổ biến nhất là bỏ bữa hoặc ăn quá no, cả hai thói quen này đều có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Từ Ngữ, Tổng thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam, mỗi bữa ăn đều có vai trò riêng đối với cơ thể. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, giá trị các bữa ăn dường như bị đảo lộn khi nhiều người quá chú trọng bữa sáng và trưa mà xem nhẹ bữa tối, hoặc ngược lại.

Một sai lầm phổ biến là cho rằng buổi tối ít hoạt động nên chỉ cần ăn ít, thậm chí nhịn ăn. Thực tế, cũng như bữa sáng cung cấp năng lượng cho ngày mới sau một đêm dài, bữa tối lại cần đảm bảo dinh dưỡng để có một giấc ngủ ngon. Nguyên tắc cơ bản là phân chia lượng calo nạp vào một cách hợp lý theo nhu cầu của cơ thể, chứ không phải cắt bỏ hoàn toàn.

Một người trưởng thành trung bình cần khoảng 1.600-2.000 Kcal mỗi ngày, chia đều cho ba bữa chính, tức khoảng 500 Kcal mỗi bữa. Nếu đã nạp nhiều năng lượng vào bữa sáng và trưa, bạn có thể giảm lượng calo cho bữa tối một cách khoa học, thay vì nhịn ăn. Việc bỏ bữa tối có thể giúp giảm cân nhanh lúc đầu nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ gây mệt mỏi, choáng váng, khó ngủ, thậm chí ngất xỉu. Khi cơ thể suy kiệt, người ta có xu hướng ăn bù trở lại, dẫn đến tăng cân nhiều hơn trước. Vì vậy, chuyên gia khuyến cáo bữa tối nên ưu tiên các thực phẩm dễ tiêu hóa như rau xanh, cá, và trứng thay vì thịt đỏ.

Nhiều người ăn tối qua loa, chỉ ăn rau hay uống nước lọc, gây hại sức khỏe. Ảnh minh họa: Bùi Thủy

Ngược lại, quan niệm ăn tối thật no vì đây là bữa duy nhất cả gia đình quây quần cũng không đúng. Việc này khiến dạ dày phải làm việc quá sức khi ngủ, gây cảm giác ì ạch, khó chịu và ảnh hưởng đến giấc ngủ. Về lâu dài, thói quen ăn tối quá no, đặc biệt là các món giàu tinh bột và chất béo, sẽ làm tăng nguy cơ béo phì, tích mỡ bụng, trào ngược dạ dày, rối loạn đường huyết và các bệnh lý mạn tính khác.

Thời điểm ăn tối lý tưởng là từ 18h30 đến 19h, và nên kết thúc bữa ăn ít nhất ba tiếng trước khi đi ngủ. Dù buổi tối cơ thể ít hoạt động, bạn vẫn cần đảm bảo khoảng 500-600 Kcal để cung cấp năng lượng cho khoảng thời gian 10-12 tiếng cho đến bữa sáng hôm sau. Một bữa tối gọn nhẹ, đủ chất và dễ tiêu hóa chính là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe.

Thúy Quỳnh