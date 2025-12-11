Hai hãng xe Mỹ, Pháp hợp tác đấu xe Trung Quốc

Ford sẽ sử dụng công nghệ của Renault, lên kế hoạch cạnh tranh với xe điện giá rẻ của Trung Quốc tại châu Âu.

Hãng xe Pháp sẽ cùng hãng xe Mỹ phát triển xe điện nhỏ, giá rẻ hơn cho thị trường châu Âu, đồng thời hợp tác sản xuất xe tải thương mại để cắt giảm chi phí và chống lại sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các đối thủ Trung Quốc, theo thông báo ngày 9/12.

"Chúng tôi biết mình đang trong cuộc chiến sinh tồn trong ngành", CEO của Ford, Jim Farley phát biểu tại Paris, Pháp, vào ngày 8/12 trước thông báo, khi mô tả phản ứng của Ford trước mối đe dọa từ sự cạnh tranh giá rẻ từ Trung Quốc.

Các nhà sản xuất ôtô truyền thống của châu Âu đang phải đối mặt với sự đổ bộ của các đối thủ Trung Quốc từ BYD đến Changan và Xpeng.

Ford Explorer chạy điện (trái) và xe điện Renault Scenic E-Tech. Ảnh: Bilbasen

Là một phần của sự hợp tác giữa Ford và Renault, chiếc xe điện cỡ nhỏ đầu tiên trong số hai mẫu xe dự kiến - được sản xuất tại nhà máy của Renault ở miền bắc nước Pháp - sẽ đến các showroom ôtô châu Âu vào năm 2028. Chúng sẽ nhỏ hơn bất kỳ mẫu xe nào mà Ford dự định sản xuất cho thị trường Mỹ và sẽ lấp đầy khoảng trống trong dòng sản phẩm của nhà sản xuất ôtô này, Farley cho biết.

Hai nhà sản xuất ôtô cũng sẽ cùng nhau phát triển các dòng xe tải nhỏ mang thương hiệu Renault và Ford cho thị trường châu Âu.

Nhà phân tích Michael Foundoukidis của Oddo-BHF viết rằng thỏa thuận này cho phép Renault bù đắp chi phí cố định và tạo ra doanh thu đồng thời cung cấp một lộ trình tiếp cận thị trường hiệu quả về vốn cho các mẫu xe điện giá cả phải chăng cho Ford.

Mặc dù có rất ít xe tải thương hiệu Trung Quốc được bán tại châu Âu, Farley cho biết hai công ty cạnh tranh trực tiếp với họ mỗi ngày tại các thị trường mới nổi.

Mối quan hệ đối tác được hình thành sau khi một nhóm của Renault đến thăm trụ sở của Ford tại Detroit, Mỹ, vào tháng 3. Cả Farley và CEO của Renault, Francois Provost, đều cho biết hai nhà sản xuất ôtô không có kế hoạch sáp nhập.

Thị phần xe con của Ford tại thị trường châu Âu đã giảm gần một nửa, từ 6,1% năm 2019 xuống còn 3,3% trong 10 tháng đầu năm nay, do hãng thu hẹp hoạt động bán xe con. Là một phần của loạt kế hoạch tái cấu trúc, công ty đã cắt giảm việc làm và đóng cửa nhà máy Saarlouis ở Đức trong năm nay.

Trước việc chính quyền Tổng thống Donald Trump rút lại sự hỗ trợ cho xe điện, nhà sản xuất ôtô lớn thứ hai của Mỹ phải đối mặt với chi phí kép: đầu tư vào các mẫu xe động cơ đốt trong và công nghệ xe điện mới đắt đỏ.

Việc sử dụng nền tảng xe điện của Renault kết hợp với thiết kế của Ford sẽ giúp nhà sản xuất ôtô Mỹ cạnh tranh tại thị trường xe điện châu Âu với các nhà sản xuất ôtô truyền thống như Volkswagen cũng như các hãng xe Trung Quốc.

Ford hiện sản xuất hai mẫu xe điện tại châu Âu trên nền tảng của Volkswagen và sản xuất xe tải nhỏ cùng với nhà sản xuất ôtô Đức này. Farley cho biết quan hệ đối tác với Renault sẽ bổ sung cho quan hệ hợp tác hiện có với Volkswagen.

Nhà sản xuất ôtô Pháp cũng phát triển xe tải nhỏ cùng Nissan và Volvo. Renault là hãng sản xuất ôtô phổ thông nhỏ nhất châu Âu và không bán xe tại Trung Quốc hoặc Mỹ - hai thị trường ôtô lớn nhất thế giới - nên quan hệ đối tác với Ford sẽ giúp tăng quy mô sản xuất để giảm chi phí.

Renault đang tích cực tìm kiếm các đối tác để tận dụng tối đa các nhà máy của mình và giảm bớt gánh nặng phát triển xe điện mới. Năm 2026, hãng sẽ sản xuất hai mẫu xe sử dụng nền tảng của Geely (Trung Quốc) tại Brazil và đang đàm phán với nhiều nhà sản xuất ôtô khác, bao gồm cả Chery (Trung Quốc) để cùng sản xuất và bán xe.

Mỹ Anh (theo Reuters)