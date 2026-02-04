Hai hãng Trung Quốc mang cuộc chiến giá xe ra nước ngoài

MG ra mắt mẫu MG4 EV Urban mới ở Anh, giá chỉ 23.500 bảng, rẻ hơn mẫu hatchback BYD Dolphin.

BYD, MG (của SAIC) và các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc khác đang chiếm thị phần tại châu Âu, Anh và các thị trường nước ngoài khác bằng những chiếc xe điện giá thấp hơn, và thường trang bị công nghệ tiên tiến hơn.

Sau khi ra mắt tại Anh vào năm 2022, MG4 EV nhanh chóng trở thành một trong những mẫu xe điện phổ biến nhất trong khu vực với phạm vi hoạt động lên đến 519 km, sạc nhanh trong vòng chưa đầy 35 phút và nội thất rộng rãi, tiện nghi. Mẫu xe này được xem là một lựa chọn thay thế rẻ hơn cho Volkswagen ID.3.

BYD Dolphin (trái) và MG4 EV tại thị trường châu Âu. Ảnh: Caradisiac

Một năm sau, BYD ra mắt Dolphin tại Anh, một trong những mẫu xe điện phổ biến nhất của hãng tại Trung Quốc, với giá thấp hơn MG4 khoảng 500 bảng Anh (700 USD), khởi điểm 25.490 bảng Anh (34.800 USD).

MG tiếp tục nâng tầm cạnh tranh, ra mắt mẫu MG4 EV Urban 2026 mới với giá khởi điểm chỉ từ 23.495 bảng Anh (32.000 USD). David Allison, Giám đốc Sản phẩm và Kế hoạch của MG Anh, cho biết mẫu xe mới khẳng định lại khả năng của thương hiệu trong việc giúp việc sở hữu xe điện trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Phiên bản Comfort Standard Range rẻ nhất trang bị bộ pin 43 kWh và môtơ 147 mã lực, cho phạm vi hoạt động lên đến 323 theo tiêu chuẩn WLTP.

Nâng cấp lên phiên bản Comfort Long Range, với giá khởi điểm 25.495 bảng Anh (34.800 USD), sẽ có pin 53,9 kWh và môtơ 158 mã lực, cho phạm vi hoạt động 415 km. Phiên bản Premium Long Range có giá từ 27.995 bảng Anh (38.200 USD).

Mẫu MG4 Urban EV bản mới sẽ được bán song song với mẫu MG4 EV tiêu chuẩn năm 2026, với giá khởi điểm 29.995 bảng Anh (41.000 USD).

Hiện các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc, dẫn đầu là MG và BYD, chiếm gần 10% số xe bán ra tại Anh năm 2025. Với sự ra mắt của các mẫu xe mới, giá thấp hơn, kết quả thị phần nào vào cuối năm 2026 được cho là đáng mong đợi.

Mỹ Anh (theo Electrek)