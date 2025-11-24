Hai đường kết nối sân bay Long Thành trước thông xe

Đường T1 lối vào sân bay Long Thành được hoàn thiện, trồng cỏ giữa tuyến tạo không gian xanh mướt từ bên ngoài vào đến trong sân bay.
Tại buổi làm việc với Tổng bí thư Tô Lâm ngày 13/11, ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT ACV, cho biết sân bay Long Thành được định hướng thành cảng hàng không hiện đại, thông minh và xanh nhất Việt Nam, đạt chuẩn 5 sao quốc tế.
Hiện hạng mục nút giao đường T1 với quốc lộ 51 đã hoàn thành, tuy nhiên dự án tỉnh lộ 25C vẫn đang làm để kết nối với quốc lộ 51 ở 2 bên.
Công nhân thi công taluy âm trên khu vực cầu vượt ở nút giao đường T1 nối quốc lộ 51. "Phần thi công chính cơ bản đã hoàn thành, hiện chúng tôi đang cho gia cố lại phần taluy, trồng cỏ cho đẹp, chắc chắn trước ngày thông xe", anh Lân, một công nhân nói.
Nút giao cầu vượt đi qua cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã thảm nhựa, lắp đèn... đang chờ kẻ sơn đường. Hai bên là đường nhánh kết nối với đường T2 vào cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Ngoài tuyến đường T1, tuyến đường T2 kết nối với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây từ T1. Tuyến dài 3,5 km với 4 làn xe theo hai nhánh chạy độc lập, song hành cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Hai bên đường đã được lắp điện chiếu sáng, lan can để đảm bảo an toàn.
Cầu kết nối từ T2 vào cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đã xong với việc lắp cột điện, chỉ chờ kẻ sơn đường.
Nút giao T2 kết nối Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây cơ bản hoàn thành. Trong khi đó nhiều hạng mục cầu kết nối Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vẫn còn dang triển khai, dự kiến thông xe kỹ thuật toàn nút giao ngày 19/12.
Một phần nút giao đường T2 với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, phía dưới là cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được đẩy nhanh thi công để thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12 tới đây. Đây được cho là nút giao phức tạp nhất của toàn bộ dự án.
Dự án sân bay Long Thành dự kiến đón chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19/12 tới, đưa vào hoạt động năm 2026. Đây là công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm; giai đoạn một sẽ khai thác 25 triệu khách. Vốn đầu tư toàn dự án gần 336.630 tỷ đồng (16 tỷ USD).
Hướng tuyến T1, T2 kết nối sân bay Long Thành. Đồ hoạ: Tạ Lư
