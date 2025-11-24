Hai đường kết nối sân bay Long Thành trước thông xe

Đường T1 lối vào sân bay Long Thành được hoàn thiện, trồng cỏ giữa tuyến tạo không gian xanh mướt từ bên ngoài vào đến trong sân bay.

Tại buổi làm việc với Tổng bí thư Tô Lâm ngày 13/11, ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT ACV, cho biết sân bay Long Thành được định hướng thành cảng hàng không hiện đại, thông minh và xanh nhất Việt Nam, đạt chuẩn 5 sao quốc tế.