Hai đường đèo kết nối Đà Lạt đã thông tuyến

Ngành chức năng thu dọn đất đá sạt lở đất đá do mưa lớn kéo dài tại đèo Ngoạn Mục (Khánh Hòa), Đại Ninh (Lâm Đồng), xe được chạy qua giúp giải tỏa ách tắc.

Tại đèo Ngoạn Mục (hay còn gọi là đèo Sông Pha) trên quốc lộ 27 đoạn qua xã Lâm Sơn, Khánh Hòa, các đơn vị bảo trì đường đã điều máy móc, nhân lực thu dọn đất đá, cưa cây, xử lý 9 điểm sạt lở cả bên phải và trái tuyến.

Ông Đoàn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Sơn, cho biết sáng nay đường đã thông xe. Ngành chức năng khuyến cáo tài xế khi đi qua đường đèo, đồi núi cần tuân thủ nghiêm tốc độ quy định. Khi có dấu hiệu sạt lở, người dân cần thông báo cơ quan chức năng.

Đèo Sông Pha dài 18 km, nằm trên quốc lộ 27. Đây là tuyến đường huyết mạch từ Phan Rang, Ninh Thuận cũ (nay là Khánh Hòa) dẫn lên cao nguyên Lang Biang và Đà Lạt (thuộc Lâm Đồng).

Đèo Đại Ninh đã thông tuyến, ngày 28/10. Ảnh: Khải Nguyên

Liên quan sạt lở ở đèo Đại Ninh (quốc lộ 28B) tại tỉnh Lâm Đồng, ngành chức năng đã huy động nhân lực, máy móc đến hiện trường khắc phục. Đêm qua, đơn vị thi công di dời hàng trăm mét khối đất đá ra khỏi hiện trường tại điểm sạt lở nặng ở xã Phan Sơn. Tuyến thông suốt hoàn toàn vào hôm nay.

Đèo Đại Ninh nằm trên quốc lộ 28B dài 68 km, nối Mũi Né với Đà Lạt. Hiện tuyến đường đang có dự án nâng cấp với tổng vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng.

Mưa lớn kéo dài từ đêm qua gây ra 7 điểm sạt lở ở khu vực đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28, đoạn qua xã Sơn Điền (Lâm Đồng). Trong đó hai điểm sạt lớn khiến hàng trăm tấn đất đá, cây cối vùi lấp mặt đường.

Địa phương huy động khoảng 100 người cùng đơn vị chuyên môn huy động máy móc san gạt, giải phóng điểm sạt lở. Chiều nay, đất đá tràn xuống đường đã được thu dọn, xe được chạy qua đèo.

Đèo Gia Bắc (còn gọi là đèo Di Linh) nằm trên quốc lộ 28, giúp kết nối giữa Phan Thiết, Bình Thuận cũ, với một số địa phương thuộc tỉnh Đăk Nông cũ, nay đều thuộc Lâm Đồng.

Mưa lớn ở miền Trung kéo dài nhiều ngày qua, các địa phương như Huế, Đà Nẵng ngập sâu. Sạt lở, chia cắt giao thông xảy ra ở nhiều nơi.

Bùi Toàn - Việt Quốc - Hoài Thanh