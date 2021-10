Hai đội thi đấu online tại Chung kết cuộc thi tranh biện

Các bạn trẻ thảo luận về chủ đề "chúng tôi sẽ ưu tiên điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại nhà thay vì cách ly và điều trị tập trung" tại chung kết The debate challenge trên VnExpress.

Mặng - MAPLE Debate - CLB tranh biện cấp 3 tại TP HCM và Cacbon - CLB tranh biện DCD là hai đội vòng bảng tiếng Việt xuất sắc nhất bước vào Chung kết "The debate challenge" mùa đầu tiên.

Trong phần thi đấu phát sóng tối 14/10, các thí sinh thảo luận đề bài ban tổ chức đưa ra: "Kể cả trong điều kiện kinh tế cho phép, chúng tôi sẽ ưu tiên điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại nhà thay vì cách ly và điều trị tập trung"..

Theo đề xuất của ban chuyên môn, Cacbon là đội ủng hộ kiến nghị. Ngược lại, Mặng sẽ phản đối, lý giải về hạn chế của việc ưu tiên điều trị Covidd-19 tại nhà thay vì cách ly, chữa trị tập trung.

Từng thành viên của đội sẽ trình bày ý kiến, 3 lượt nói đầu giới hạn trong 8 phút, lượt nói thứ 4 diễn ra trong 4 phút. Các đội nói xen kẽ, đưa ra luận điểm để phản biện đội bạn.

"The debate challenge" không đi tìm kẻ đúng người sai. Ban tổ chức hy vọng thí sinh có những trải nghiệm về tinh thần làm việc nhóm, khả năng lắng nghe ý kiến trái chiều.

"The Debate Challenge" 2021 do VnExpress phối hợp với Swinburne Việt Nam tổ chức, diễn ra từ 7/4. Đây là sân chơi dành cho học sinh THPT toàn quốc với cả hai bảng đấu tiếng Anh và tiếng Việt. "Let’s Debate for Innovation" (cùng tranh biện để sáng tạo) là thông điệp của cuộc thi với những chủ đề thiết thực, thời sự.

Tham gia "The Debate Challenge" học sinh có cơ hội thể hiện khả năng thuyết trình, tư duy phân tích vấn đề, phản biện, sử dụng lập luận có bằng chứng, trích dẫn nguồn, khả năng làm việc nhóm. Thông qua sân chơi, ban tổ chức cũng tìm kiếm, bồi dưỡng nhân tài để tham gia đấu trường tranh biện quốc tế trong tương lai.

