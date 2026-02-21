Hai doanh nhân gốc Hoa có thêm 14 tỷ USD nhờ cơn khát chip nhớ

Tài sản của hai nhà sáng lập Kingston tăng thêm gần 14 tỷ USD nhờ nhu cầu AI bùng nổ kéo theo cơn khát chip nhớ.

David Sun và John Tu, hai nhà đồng sáng lập công ty Kingston Technology, nằm trong số những người hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng đầu tư hạ tầng AI toàn cầu. Theo bảng xếp hạng Bloomberg Billionaires Index, mỗi người tăng thêm gần 14 tỷ USD tổng giá trị tài sản kể từ đầu tháng 1, tương đương mức tăng 44%.

Với 45 tỷ USD mỗi người, Sun và Tu lần lượt đứng thứ 45 và 46 trong danh sách người giàu nhất thế giới. Tỷ lệ mở rộng tài sản của họ năm nay chỉ xếp sau Elon Musk (Tesla và SpaceX), Michal Strnad (Czechoslovak Group) và Carlos Slim (Mexico), đồng thời vượt qua mức tăng 13 tỷ USD của các thành viên gia đình Walton, những người thừa kế Walmart.

Hai nhà sáng lập John Tu (trái) và David Sun (phải) của Kingston. Ảnh: Kingston Technology

Ông Sun, 74 tuổi, sinh tại đảo Đài Loan, còn ông Tu, 84 tuổi, sinh tại Trung Quốc. Cả hai theo học ngành kỹ thuật điện và sang Mỹ định cư vào thập niên 1970. Họ gặp nhau tại Los Angeles, kết bạn qua môn bóng rổ trước khi cùng nhau khởi nghiệp.

Năm 1982, bộ đôi thành lập công ty thiết bị bộ nhớ Camintonn và bán lại bốn năm sau đó với giá 6 triệu USD. Sau khi mất toàn bộ tiền tiết kiệm trong cú sập thị trường năm 1987, họ khởi nghiệp một lần nữa và sáng lập Kingston Technology.

Năm 1996, Sun và Tu bán 80% cổ phần Kingston cho SoftBank với giá 1,5 tỷ USD, trước khi mua lại số cổ phần này với giá 450 triệu USD vào năm 1999. Hiện mỗi người sở hữu 50% công ty. Sun giữ vai trò điều hành hoạt động, còn Tu là Chủ tịch kiêm CEO Kingston.

Kingston Technology là công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối bộ nhớ, thiết bị lưu trữ dữ liệu cho máy tính và trung tâm dữ liệu, với vị thế là một trong những nhà cung cấp mô-đun DRAM và ổ SSD bên thứ ba lớn nhất thế giới. Doanh nghiệp này cũng xếp hạng 27 trong danh sách công ty tư nhân lớn nhất nước Mỹ, xếp hạng 28 trong của Forbes. Công ty có khoảng 3.000 lao động, doanh thu năm 2025 đạt 14,4 tỷ USD.

Nhu cầu thị trường tăng mạnh khi các tập đoàn công nghệ vận hành trung tâm dữ liệu quy mô lớn (hyperscaler) ồ ạt tìm mua chip nhớ để đầu tư hạ tầng trung tâm dữ liệu AI, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng chip nhớ trên toàn cầu và đẩy giá tăng mạnh.

Diễn biến này được Business Insider mô tả là "siêu chu kỳ bộ nhớ", thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận của các công ty sản xuất bộ nhớ, qua đó khiến giá cổ phiếu tăng cao. Bối cảnh thị trường giúp Kingston hưởng lợi, kéo theo giá trị cổ phần và khối tài sản của hai nhà sáng lập.

Trọng Đạt (Theo Business Insider, Forbes)