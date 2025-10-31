Giá smartphone có thể tăng cao do thiếu chip nhớ

Cơn sốt AI khiến nhiều nhà sản xuất ưu tiên tạo chip nhớ cho máy chủ, gây thiếu hụt nguồn cung dành cho smartphone.

Trang BGR dẫn nguồn tin rằng Samsung và Xiaomi đều đang cân nhắc tăng giá smartphone do DRAM - bộ nhớ dùng trong điện thoại, máy tính cá nhân và các thiết bị khác - trở nên khan hiếm và đắt đỏ. Trong khi đó, báo Hankyung cho biết nguyên nhân bắt nguồn từ cơn sốt trí tuệ nhân tạo khiến nhu cầu máy chủ AI tăng cao. Các máy chủ cần bộ nhớ băng thông cao (HBM) và ngày càng nhiều nhà sản xuất tập trung vào chúng, dẫn đến thiếu hụt chip nhớ dùng cho thiết bị điện tử tiêu dùng.

Điện thoại Xiaomi Redmi K90. Ảnh: Xiaomitime

Thay đổi về giá sau đó được đẩy tới người mua. "Áp lực chi phí đang chuyển sang giá các sản phẩm mới của chúng tôi", Lu Weibing, Chủ tịch Xiaomi, viết trên Weibo. "Chi phí chip nhớ lên cao vượt xa dự kiến và có thể còn tăng mạnh".

Xiaomi mới ra Redmi K90 hôm 23/10 với khởi điểm 2.599 nhân dân tệ (364 USD) cho phiên bản cơ bản trang bị RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Mức này cao hơn 100 nhân dân tệ so với bản tiền nhiệm K80 ra tháng 11/2024.

Theo Hindustan Times, trong khi smartphone chủ lực Galaxy S của Samsung có thể giữ nguyên giá, dòng Galaxy M và A có khả năng trở nên đắt đỏ hơn. Dòng máy giá rẻ và tầm trung là "xương sống" cho sự hiện diện của Samsung tại các thị trường như Ấn Độ và Đông Nam Á, nơi giá phải chăng là yếu tố then chốt. Do đó, chỉ cần tăng nhẹ, lợi thế cạnh tranh của Samsung có thể bị ảnh hưởng.

Đây không phải lần đầu thế giới chứng kiến tình trạng thiếu chip đẩy giá vật liệu leo thang. Điều tương tự từng xảy ra sau năm 2020, khi những đợt phong tỏa vì Covid-19 khiến hoạt động sản xuất toàn cầu chậm lại. Kết quả, giá card đồ họa và linh kiện khác tăng vọt, đồng thời xuất hiện lo ngại về smartphone tăng giá.

Thu Thảo (Theo BGR, Reuters)