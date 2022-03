Hai đoạn cao tốc Bắc Nam chậm tiến độ

Các dự án cao tốc Bắc Nam là Diễn Châu - Bãi Vọt và Vĩnh Hảo - Phan Thiết đang chậm 6-8% giá trị hợp đồng so với kế hoạch.

Trong 11 dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017-2021 có 10 dự án đang thi công, một dự án đã hoàn thành là đoạn Cao Bồ - Mai Sơn.

Theo Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Bộ Giao thông Vận tải), 10 dự án đã đạt khối lượng xây lắp khoảng 31% giá trị hợp đồng, chậm khoảng 1,4% so với kế hoạch.

Trong đó, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đang chậm 6,7% giá trị hợp đồng so với kế hoạch. Nguyên nhân là doanh nghiệp dự án hạn chế năng lực quản lý, chậm lựa chọn nhà thầu, còn các nhà thầu chậm huy động nhân sự, máy móc, thiết bị để thi công.

Đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị chậm 8,8% giá trị hợp đồng so với kế hoạch do thiếu nguồn vật liệu đất đắp nền, với 2,4 triệu m3. "Tiến độ các dự án bị ảnh hưởng vì nhiều lý do nhưng vẫn trong kế hoạch đề ra", đại diện Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông cho hay.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trên địa bàn tỉnh Bình Thuận bị thiếu nguyên vật liệu. Ảnh: Đức Huynh

Trong tháng 3, các địa phương dọc cao tốc đã cung ứng được 4,16 triệu m3 đất đắp nền, hiện giải quyết thủ tục để khai thác khoảng 8,43 triệu m3 còn lại, dự kiến cơ bản cung cấp đủ nguồn vật liệu đắp nền đường ngay tháng 3.

Tại cuộc họp chiều 16/3, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho rằng, tiến độ các dự án cao tốc Bắc Nam gấp rút nhưng chất lượng phải là ưu tiên hàng đầu. Các đơn vị, đặc biệt là giám đốc ban quản lý dự án phải nắm bắt thông tin, biến động để điều chỉnh kế hoạch; kiên quyết xử lý nhà thầu vi phạm hợp đồng để đảm bảo hoàn thành 4 dự án cao tốc trong năm 2022.

Tuần này, lãnh đạo Bộ sẽ làm việc với các nhà thầu thi công dự án để yêu cầu nhà thầu ký cam kết hoàn thành đúng tiến độ, huy động mọi nguồn lực để thi công bù đắp khối lượng chậm.

Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành, chỉ đạo nhà thầu bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị để thi công, lập tiến độ chi tiết từng tháng, từng tuần đối với từng gói thầu.

Đoàn Loan