MỹCarlos Prates và Lerone Murphy cùng hạ đối thủ của họ bằng một đòn đánh hiếm gặp, tại sự kiện võ thuật tổng hợp ở UFC 319.

Murphy tạo nên một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất sự kiện UFC 319 tối 16/8 tại Chicago, khi hạ knock-out Aaron Pico bằng đòn cùi chỏ xoay hiếm gặp ngay cuối hiệp một trận đấu hạng lông. Đây mới là cú cùi chỏ xoay knock-out thứ 10 trong lịch sử 32 năm của Ultimate Fighting Championship (UFC).

Lerone Murphy hạ knock-out Aaron Pico trong sự kiện UFC 319 ở nhà thi đấu United Center, thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ tối 16/8/2025. Ảnh: Reuters

Murphy, người Anh, 34 tuổi, nhận kèo đấu này chỉ ba tuần trước trận. Nhưng anh vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chuỗi 8 trận thắng. Võ sĩ người Mỹ Pico nhập cuộc áp đảo, liên tục dồn ép với những cú đấm vào thân và thậm chí vật ngã Murphy trước mốc hai phút. Tuy nhiên, võ sĩ có biệt danh "Manchester Miracle" giữ được bình tĩnh, tung đòn gối vào bụng đối thủ, khiến khán giả phấn khích.

Khi hiệp một chỉ còn ít giây, Pico tiếp tục lao về phía Murphy bằng sự quyết liệt quen thuộc. Tận dụng đà di chuyển đó, võ sĩ người Anh bất ngờ xoay 180 độ, vung cùi chỏ trái tay trúng mặt đối thủ. Pico ngã gục bất tỉnh, trước khi bị Murphy đấm một cú nữa vào mặt.

Điều đáng chú ý là chỉ ít phút trước đó, Carlos Prates cũng dùng cùng đòn đánh tương tự để hạ Geoff Neal ở hạng bán trung. Hai tình huống hiếm hoi liên tiếp khiến khán giả tại nhà thi đấu United Center phấn khích. Chỉ trong một buổi tối, họ chứng kiến cú knock-out vừa cùi chỏ xoay thứ 9 và 10 trong lịch sử UFC.

Hai cú cùi chỏ xoay hạ knock-out liên tiếp tại UFC Hai cú cùi chỏ xoay hạ knock-out tại UFC 319.

Murphy nhận giải "màn trình diễn hay nhất" của sự kiện. Trong buổi phỏng vấn sau trận, anh nói to: "Tôi đã tạo ra khoảnh khắc của đời mình. Tôi tin vào bản thân và tôi xứng đáng tranh đai. Volkanovski, tôi sẵn sàng".

Về đối thủ Pico, Murphy nói: "Anh ấy quá hiếu chiến. Tôi đã nói trước rằng sẽ tận dụng sự hung hăng đó và tôi đã làm được".

Alexander Volkanovski 36 tuổi, là võ sĩ Australia hai lần vô địch UFC hạng lông. Volkanovski cũng là đương kim vô địch hạng cân này, và anh đã chấp nhận lời thách đấu của Murphy.

Cùi chỏ xoay được coi là "vũ khí bí mật" trong MMA. Võ sĩ phải xoay lưng lại đối thủ khi dứt điểm, chấp nhận để lộ sơ hở trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nếu thúc cùi chỏ hụt, họ dễ bị phản công hoặc quật ngã. Nhưng nếu trúng, cú đánh thường mang sức mạnh hạ knock-out tức thì nhờ lực xoay toàn thân và sức mạnh từ khuỷu tay. Chính vì vậy, hiếm có võ sĩ nào dám dùng chiêu này thường xuyên.

Ngoài chiến thắng của Murphy và Prates, UFC 319 còn chứng kiến màn tân vương hạng trung. Khamzat Chimaev áp đảo Dricus du Plessis trong năm hiệp, nhiều lần vật ngã đối thủ trước khi giành đai. Võ sĩ gốc Nga sau đó ca ngợi bại tướng người Nam Phi: "Plessis rất mạnh, và là nhà vô địch duy nhất có thể chịu đựng 25 phút trước tôi. Cậu ấy là một con sư tử thực sự".

Hoàng An (theo Daily Mail)