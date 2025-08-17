Chimaev thành tân vương hạng trung UFC

MỹVõ sĩ người Nga Khamzat Chimaev tạo màn trình diễn áp đảo bậc nhất lịch sử UFC, khi đánh bại Dricus Du Plessis để trở thành tân vương hạng trung (dưới 84 kg).

Từ khi ra mắt năm 2020, Chimaev đã được coi là nhà vô địch tương lai của UFC. 5 năm sau, võ sĩ người Nga biến kỳ vọng ấy thành hiện thực với màn trình diễn áp đảo bậc nhất lịch sử UFC, dù không thể kết thúc sớm trận đấu bằng knock-out hay khóa siết.

Khamzat Chimaev được giơ tay, công bố là người chiến thắng, trở thành tân vương hạng trung UFC. Ảnh: Reuters

Sau năm hiệp, cả ba trọng tài đều chấm điểm 50-44 cho Chimaev. Võ sĩ 31 tuổi lập kỷ lục UFC với 529 đòn trúng, so với chỉ 45 của Du Plessis. Kỷ lục cũ thuộc về Max Holloway với 447 cú ra đòn chính xác trước Calvin Kattar năm 2021.

"Tôi luôn hạnh phúc. Tôi không bao giờ có sẵn chiến thuật, chỉ vào lồng bát giác và làm như trong phòng tập. Đối thủ rất mạnh, tôi không thể kết thúc nhưng tôn trọng anh ta. Du Plessis là nhà vô địch duy nhất dám gọi tên tôi, anh ấy có trái tim quả cảm", Chimaev nói sau trận.

Tại Nhà thi đấu United Center, Chicago, Illinois tối 16/8, Chimaev đã kéo đối thủ xuống sàn ngay từ hiệp một. Võ sĩ người Nga thực hiện thành công 12/17 pha vật - nhiều nhất trong một trận tranh đai từ khi Demetrious Johnson đạt 14 lần năm 2015. Tổng cộng, Chimaev kiểm soát vị trí trên sàn hơn 21/25 phút. Ở hiệp một và ba, anh còn khóa được Du Plessis trong thế "thập tự giá", tức ghim chặt cả hai tay của đối thủ bằng chân và tay, khiến Du Plessis hoàn toàn bất lực trước những cú đánh liên tiếp.

Du Plessis vẫn nở nụ cười giữa các hiệp, nhưng gương mặt dần lộ vẻ mệt mỏi. Sang hiệp năm, võ sĩ Nam Phi bất ngờ phản công, thoát ra và tung đòn siết cổ guillotine - kẹp đầu Chimaev vào nách rồi siết chặt nhằm buộc đối thủ đầu hàng. Cú siết khiến khán giả nín thở trong giây lát, nhưng Chimaev bình tĩnh thoát thế và kết thúc trận đấu ở vị trí áp đảo.

"Chimaev kiểm soát quá đỉnh, dường như luôn biết tôi định làm gì. Tôi suýt nếm vị ngọt chiến thắng với cú siết cổ, nhưng cuối cùng phải chấp nhận thua. Hôm nay Chimaev xuất sắc hơn và xứng đáng với chiếc đai", Du Plessis thừa nhận.

Khamzat Chimaev (trên) kiểm soát địa chiến tới 21 phút 40 giây trong tổng số 25 phút của 5 hiệp. Ảnh: Sun

Chimaev từng được UFC "đặt đường nhanh" ở hạng trung sau khi thắng hai trận chỉ trong 10 ngày hồi 2020. Nhưng năm 2021, anh mắc Covid-19 nặng và liên tục vướng rắc rối y tế, thị thực. Suốt 4 năm qua, sự nghiệp của võ sĩ người Nga nhiều lần bị gián đoạn.

Mỗi khi trở lại, Chimaev đều chứng minh sức mạnh tuyệt đối, gồm việc thắng các cựu vương như Kamaru Usman và Robert Whittaker. Để chuẩn bị cho UFC 319, anh phải sang Mỹ tập huấn lần đầu sau gần ba năm nhờ được cấp visa mới.

Tháng 1/2025, Chimaev nhập quốc tịch UAE, từ đó được cấp visa hai năm vào Mỹ. Anh còn cho rằng sự thay đổi tại Nhà Trắng đã góp phần giúp anh giải quyết trục trặc giấy tờ.

Chiến thắng trước Du Plessis mở ra nhiều lựa chọn cho Chimaev. Ngoài hạng trung, anh cho biết có thể giảm xuống hạng bán trung (77kg) để đấu với người thắng trong trận tranh đai giữa Jack Della Maddalena và Islam Makhachev. Võ sĩ 31 tuổi cũng úp mở khả năng lên hạng dưới nặng (93kg). Ở hạng trung, các ứng viên tiềm năng cho anh gồm Nassourdine Imavov, Caio Borralho và Reinier de Ridder.

Chimaev thành tân vương hạng trung UFC Diễn biến trận Khamzat Chimaev thắng Dricus Du Plessis.

Dricus Du Plessis, 31 tuổi, là võ sĩ MMA người Nam Phi, biệt danh "Stillknocks" - cách chơi chữ từ tên loại thuốc ngủ phổ biến Stilnox, hàm ý rằng những cú đòn của anh có thể khiến đối thủ "ngủ ngay lập tức".

Trước khi mất đai vào tay Chimaev, Du Plessis sở hữu thành tích 23 thắng - 3 thua, nổi bật với lối đánh mạnh mẽ, thể lực sung mãn và khả năng kết liễu bằng cả đòn đứng lẫn siết khóa. Anh từng tạo tiếng vang khi hạ Robert Whittaker rồi đánh bại Sean Strickland, trở thành võ sĩ Nam Phi đầu tiên vô địch UFC.

Hồng Duy