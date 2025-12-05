Hai cô gái tổn thương phổi sau cháy quán ăn trung tâm TP HCM

Cô gái 18 và 21 tuổi cấp cứu trong tình trạng tổn thương phổi do hít khói, trong đó một người gãy xương sườn và tràn khí màng phổi, sau vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo.

Trưa 5/12, PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết hai nạn nhân được tiếp nhận từ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn sáng cùng ngày. Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ nhiều chuyên khoa khác đã cùng thăm khám, hội chẩn, chụp X-quang, MSCT để đánh giá mức độ tổn thương.

Người bệnh khi vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: Minh Toàn

Kết quả, bệnh nhân nữ 18 tuổi tổn thương phổi do hít khói nhẹ, không gãy xương, có vết thương phần mềm vùng trán mặt, nghi bỏng niêm mạc đường hô hấp nên được nội soi phế quản và chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực Chống độc theo dõi.

Bệnh nhân 21 tuổi bị tổn thương phổi do muội than nhiều hơn, gãy xương sườn 4-5 bên phải, tràn khí màng phổi phải lượng ít. Người bệnh cũng được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực Chống độc, theo dõi tràn khí màng phổi và khí dung giãn phế quản.

Sáng cùng ngày, Phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Văn Bảy đã đến Khoa Cấp cứu thăm hỏi, động viên gia đình hai nạn nhân. UBND phường Cầu Ông Lãnh và Phòng Công tác xã hội của bệnh viện cũng hỗ trợ tinh thần cho người bệnh và người nhà.

Các y bác sĩ cấp cứu bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn rạng sáng nay. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hai cô gái là nạn nhân sống sót nhờ kịp thời nhảy xuống phía sau nhà khi xảy ra cháy tại quán ăn số 225 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, rạng sáng nay. Các êkíp của Trung tâm Cấp cứu 115 có mặt sau vài phút, đưa tổng cộng 6 nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Bệnh viện kích hoạt quy trình cấp cứu thảm họa, sau đó chuyển hai nạn nhân còn tỉnh táo về Bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị chuyên sâu.

Bốn trường hợp còn lại - hai phụ nữ 35 và 40 tuổi, một bé trai 2 tuổi và bé gái 7 tuổi - đã ngừng tim trước khi đến viện và không qua khỏi dù được kích hoạt ECMO và hồi sức tích cực.

Lê Phương