Hai cô gái thoát chết khi dừng xe máy sau xe container

Ai bất cẩn trong tình huống này? Cô gái cầm lái xe máy hay tài xế container quá chủ quan khi cho lùi xe mà không có người hỗ trợ?

Tôi vừa xem đoạn video do camera an ninh ghi lại cảnh hai cô gái đi xe máy dừng xe bên đường, mải nhìn phía sau mà không để ý chiếc container đang lùi.

Chỉ vài giây bất cẩn, chiếc xe máy đã bị cuốn vào gầm xe. Điều may mắn duy nhất là cả hai người đều kịp thoát thân.

Container lùi Hai cô gái đi xe máy dừng phía sau, trong khi tài xế container đang cho xe lùi.

Trong tình huống này, theo tôi lỗi không hoàn toàn thuộc về hai cô gái hay tài xế container, mà là tổng hợp của cả hai. Người lái container đã lùi xe mà không có bất kỳ biện pháp hỗ trợ quan sát nào, cũng không có lơ xe (phụ xe) hỗ trợ. Đây là sự chủ quan cực kỳ nguy hiểm bởi container có điểm mù rất lớn, che khuất gần như toàn bộ phần phía sau.

Còn hai cô gái, dù dừng xe bên lề, lại thiếu quan sát phía trước, vô tình đứng đúng vào điểm mù - một vị trí chết người nếu có sự cố xảy ra.

Vấn đề đặt ra là tại sao những tình huống nguy hiểm như vậy vẫn xảy ra hàng ngày? Một phần vì thói quen ứng xử trên đường của nhiều người Việt vẫn thiên về cảm tính. Người đi xe máy thường chủ quan, nghĩ rằng chỉ cần tránh dòng xe phía trước là đủ.

Trong khi đó, nhiều tài xế xe lớn vì một số lý do nào đó, lại coi việc quan sát phía sau là không cần thiết, nhất là khi lùi xe trong khu vực vắng. Sự thiếu kỷ luật giao thông, thiếu ý thức phối hợp an toàn đã biến những tình huống tưởng chừng nhỏ nhặt thành tai nạn thảm khốc.

Điểm mù của xe ben, xe tải, container cần tránh.

Cần nhấn mạnh rằng container không phải là loại xe có thể xử lý linh hoạt. Với kích thước khổng lồ và điểm mù rộng, bất kỳ thao tác nào cũng tiềm ẩn nguy cơ cho những ai ở gần.

Ở nhiều quốc gia, tài xế xe tải hạng nặng khi lùi buộc phải có người đi cùng cảnh giới phía sau, hoặc hệ thống cảnh báo bằng âm thanh, camera bắt buộc phải hoạt động.

Từ sự việc này, có hai bài học rõ ràng. Thứ nhất, người điều khiển xe máy, xe đạp hay bất cứ phương tiện nhỏ nào tuyệt đối không nên đứng sau đuôi xe tải, container, đặc biệt khi xe đang chuẩn bị lùi. Đó là vùng tử thần.

Thứ hai, cơ quan quản lý giao thông cần siết chặt quy định về an toàn khi lùi xe đối với xe tải hạng nặng: bắt buộc có camera lùi, cảm biến hoặc tín hiệu cảnh báo lớn, tăng cường chế tài xử phạt nếu tài xế vi phạm.

Mạnh Cường