Hai cô gái bỏng đường thở trong vụ cháy dần hồi phục

TP HCMHai cô gái 18 và 21 tuổi bị bỏng đường thở, tổn thương phổi sau vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo tạm ổn định sức khỏe, đang được theo dõi sát.

Ngày 6/12, TS.BS Huỳnh Quang Đại, Phụ trách điều hành Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết nội soi phế quản ghi nhận bệnh nhân 21 tuổi bị tổn thương phổi do hít nhiều muội than, bỏng niêm mạc đường thở độ 2, kèm gãy xương vai và xương sườn 4-5. Bệnh nhân đang được thở oxy lưu lượng cao, phun khí dung thuốc giãn phế quản và thuốc loãng đàm, đồng thời được theo dõi nguy cơ suy hô hấp và tràn khí màng phổi.

Bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: Minh Toàn

Bệnh nhân 18 tuổi bị tổn thương phổi nhẹ hơn, bỏng đường thở độ 1, được thở oxy và khí dung thuốc giãn phế quản. Do nguy cơ nhiễm trùng thứ phát, bệnh nhân được theo dõi và điều trị kháng sinh trong vài ngày, nếu đáp ứng tốt có thể xuất viện sớm.

Cả hai được chuyển đến bệnh viện sau khi sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Trước đó, vụ hỏa hoạn bùng phát rạng sáng 5/12 tại quán lẩu - ốc trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ) khiến 4 người tử vong.

Kể lại thời điểm thoát nạn, cô gái 21 tuổi cho biết khoảng 4h sáng, một người cùng phòng thức dậy đi vệ sinh phát hiện cháy và hô hoán. "Chúng tôi chạy ra cửa sổ nhưng khói và hơi nóng quá dày đặc, không thở nổi nên buộc phải nhảy xuống, tôi đưa tay đỡ khi tiếp đất nên không bị chấn thương đầu", chị nói.

Sức khỏe bệnh nhân hiện hồi phục ổn định. Ảnh: Minh Toàn

Theo bác sĩ Đại, bỏng đường hô hấp, ngộ độc khí CO và HCN là những tình trạng phổ biến trong các vụ hỏa hoạn. Khí nóng có thể gây bỏng đường thở trên dẫn đến sưng nề, tắc nghẽn. Muội than bám sâu vào khí quản và phế quản gây tổn thương phổi.

Bác sĩ khuyến cáo khi xảy ra cháy nổ, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh để tìm lối thoát. Khói và muội than thường bay lên cao nên cần bảo vệ đường thở bằng khăn ướt che mũi và miệng, đồng thời bò hoặc cúi thấp người để di chuyển ra ngoài. Nếu mắc kẹt trong phòng, nên mở cửa sổ cho khói thoát bớt, dùng khăn ướt bịt kín các khe hở để ngăn khói xâm nhập; tuyệt đối không nhảy từ trên cao xuống nếu không có đệm hoặc vật dụng an toàn bên dưới. Khi bị bỏng, cần ngâm vùng tổn thương trong nước sạch và nhanh chóng gọi cấp cứu hoặc lực lượng cứu hỏa.

Lê Phương