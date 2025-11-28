Hai cầu thủ Everton giảng hòa bằng trận quyền Anh

AnhIdrissa Gueye và Michael Keane - hai cầu thủ Everton đánh nhau trong trận thắng Man Utd ở Ngoại hạng Anh cuối tuần trước, giảng hòa bằng trận quyền Anh trên sân tập.

Mỗi cầu thủ đều trang bị găng tay quyền Anh. Sau khi tiền đạo Beto làm trọng tài đứng giữa ra hiệu bắt đầu, Gueye và Keane lao vào giả vờ đấm nhau. Sau đó, họ ôm nhau, cười nói vui vẻ để chính thức giảng hòa.

"Ở đây không có gì ngoài tình yêu thương", Thierno Barry, một tiền đạo khác của Everton, đăng video kèm chú thích lên Instagram ngày 27/11.

Trong trận đấu Man Utd ở vòng 12 Ngoại hạng Anh hôm 24/11, Gueye và Keane lời qua tiếng lại sau một tình huống phòng ngự bất cẩn. Trong lúc nổi nóng, Gueye tát đồng đội và bị trọng tài phạt thẻ đỏ trực tiếp. Sau khi hiệp một kết thúc, tiền vệ 36 tuổi đã xin lỗi Keane, các đồng đội khác, ban huấn luyện và CLB.

Phải chơi thiếu người từ phút 13, nhưng Everton vẫn giành trọn ba điểm trên sân Old Trafford. Kiernan Dewsbury-Hall ghi bàn quyết định ở phút 29 bằng pha cứa lòng đưa bóng vào góc cao khung thành Man Utd. Chiến thắng này giúp Everton lên thứ 11, có cùng 18 điểm như Man Utd và Liverpool.

Gueye (trái) tát Keane...

... và bị phạt thẻ đỏ trong trận Man Utd - Everton hôm 24/11. Ảnh: EPA & AFP

Sau khởi đầu tệ nhưng kết thúc đẹp, HLV David Moyes không trách hai học trò. "Tôi có cách nhìn khác: Tôi thích các cầu thủ của mình đấu tranh với nhau khi ai đó không làm những gì mà họ nên làm. Nếu bạn đòi hỏi sự bền bỉ và kiên cường để đạt được kết quả, thì bạn phải hành động tương ứng", ông nói.

Gueye từng khoác áo Everton giai đoạn 2016-2019, trước khi chuyển sang PSG. Năm 2022, tiền vệ người Senegal trở lại và tiếp tục đóng vai trò trụ cột.

Keane bắt đầu sự nghiệp tại Man Utd, nhưng sớm chuyển qua các CLB nhỏ. Trung vệ 32 tuổi chơi cho Everton từ 2017.

Thanh Quý (theo Instagram)