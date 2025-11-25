Cầu thủ Everton bị đuổi vì tát đồng đội trong trận thắng Man Utd

AnhTiền vệ Idrissa Gueye tức giận tát đồng đội Michael Keane và bị truất quyền thi đấu ngay phút 13 trận Everton thắng Man Utd 1-0 ở vòng 12 Ngoại hạng Anh.

Trong vòng cấm Everton, James Tarkowski tranh chấp và cướp bóng của Bryan Mbeumo. Gueye chạy tới lấy bóng rồi chuyền cho Keane. Nhưng bóng đi nhẹ, tạo điều kiện để Bruno Fernandes băng lên dứt điểm một chạm vọt xà.

Dù không để thủng lưới, Keane quay ra to tiếng và trách Gueye. Tiền vệ người Senegal quay lại phản ứng mạnh mẽ và tát vào mặt đồng đội.

Idrissa Gueye (trái) tát Michael Keane và nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận Everton thắng Man Utd 1-0 ở vòng 12 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 24/11. Ảnh: EPA

Trọng tài Tony Harrington lập tức rút thẻ đỏ với Gueye. Nhưng tiền vệ của Everton chưa hạ nhiệt, tiếp tục chỉ tay và lời qua tiếng lại với Keane. Các đồng đội Jordan Pickford và Iliman Ndiaye phải can ngăn, đẩy Gueye ra xa trước khi cầu thủ này rời sân.

Theo Trung tâm điều hành trận đấu của Ngoại hạng Anh, quyết định truất quyền thi đấu được VAR xác nhận, cho rằng Gueye đã có hành vi bạo lực vì "tác động rõ ràng vào mặt đồng đội".

Jordan Pickford phải can thiệp, kéo đồng đội ra xa. Ảnh: Sky Sports

Quyết định này gây tranh luận trên sóng Monday Night Football. Gary Neville đặt câu hỏi về mức độ nghiêm trọng của vụ xô xát. "Bao nhiêu lực trong cái tát đó?", cựu hậu vệ Man Utd bình luận và cho rằng thẻ vàng là quyết định hợp lý hơn. "Trông nó chẳng phải cú đánh thật sự. Có thể trọng tài chỉ rút thẻ vì theo luật, tay đã chạm vào mặt".

Jamie Carragher cùng chung quan điểm, cho rằng trọng tài có thể xử lý mềm để tránh đẩy trận đấu vào thế mất cân bằng quá sớm. "Ông ấy có thể gọi cả hai lại, yêu cầu trật tự thay vì áp dụng cứng nhắc luật", cựu danh thủ người Anh nói.

Theo quy định của Ngoại hạng Anh, đánh vào đầu hoặc mặt người khác bằng tay hoặc cánh tay là hành vi bạo lực, trừ khi lực tác động "không đáng kể". Neville tiếp tục đặt vấn đề: "Lực đó liệu có đáng kể không? Tôi nghĩ là không".

Idrissa Gueye bị đuổi khỏi trận gặp Man Utd vì tát đồng đội Tình huống Idrissa Gueye tát Michael Keane.

Gueye trở thành cầu thủ đầu tiên ở Ngoại hạng Anh bị truất quyền thi đấu vì đánh đồng đội kể từ Ricardo Fuller (Stoke City) năm 2008. Đây mới là lần thứ ba trong lịch sử giải đấu có trường hợp như vậy, sau vụ ẩu đả tai tiếng giữa Lee Bowyer và Kieron Dyer năm 2005.

Trong đó, Bowyer nhận án treo giò bảy trận và bị phạt 30.000 bảng (gần 40.000 USD), trước khi rời Newcastle mùa hè năm đó. Ricardo Fuller, người tát đội trưởng Andy Griffin năm 2008, thì cho biết sự cố khiến tập thể mạnh mẽ hơn và tiếp tục gắn bó với Stoke đến năm 2012.

Trên sân Old Trafford hôm qua, dù đá thiếu người gần như cả trận, Everton vẫn thắng Man Utd nhờ cú cứa lòng đẹp mắt từ rìa vòng cấm của Kiernan Dewsbury-Hall. Lần đầu tiên "Quỷ đỏ" thất bại trên sân nhà dù đối thủ bị đuổi người ở Ngoại hạng Anh, sau khi thắng 36 và hòa 10 trong 46 trận xảy ra tình huống tương tự.

Hồng Duy (theo ESPN, Sky Sports)