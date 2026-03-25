Hai cầu có lầu vọng cảnh ở Ninh Bình

Cầu Tân Lang và cầu Tràng An được thiết kế tích hợp lầu vọng cảnh kết hợp cầu đi bộ, tạo không gian để người dân và du khách ngắm cảnh sông nước, đô thị từ trên cao.

Sau hơn ba năm thi công, cầu Tân Lang bắc qua sông Đáy, nối hai phường Nguyễn Úy và Lê Hồ (Ninh Bình), đã đưa vào sử dụng. Hạng mục này thuộc dự án xây dựng cầu Tân Lang và tuyến đường liên kết vùng từ vành đai 4 - vành đai 5 qua quốc lộ 38 đến quốc lộ 21, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, trong đó riêng phần cầu hơn 210 tỷ đồng.

Cầu Tân Lang nối phường Lê Hồ và Nguyễn Uý. Ảnh: Lê Hoàng

Cầu Tân Lang dài 253 m, rộng 22,5 m, kết cấu bêtông cốt thép dự ứng lực, thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng. Điểm nhấn kiến trúc là hai tháp vọng cảnh bố trí đối xứng, thiết kế cao, thoáng, mái lợp ngói sẫm màu, vừa tạo dấu ấn thị giác vừa mở ra không gian quan sát dọc hai bờ sông Đáy.

Công trình không chỉ giúp rút ngắn quãng đường đi lại cho người dân khu vực ven sông mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Cây cầu nối hai bờ sông Đáy có thiết kế lạ mắt. Ảnh: Lê Hoàng

Cách đó khoảng 60 km, tại phường Hoa Lư, cầu khác bắc qua sông Tràng An đang được triển khai với tổng mức đầu tư gần 180 tỷ đồng. Công trình được thiết kế theo hướng kết hợp giao thông và khai thác cảnh quan.

Cầu gồm hai đơn nguyên chạy song song, cách nhau 11,8 m. Mỗi đơn nguyên rộng 16,5 m, trong đó mặt xe chạy 10,5 m, lan can hai bên rộng một mét và vỉa hè bố trí một bên rộng 5 m.

Giữa hai đơn nguyên, chủ đầu tư bố trí cầu bộ hành kết hợp lầu vọng cảnh rộng 12,8 m × 12,8 m, tạo điểm dừng chân, ngắm cảnh cho người đi bộ. Hai đầu cầu thiết kế thêm hầm chui kết nối với tuyến đường dạo ven sông, hình thành không gian di chuyển liên hoàn.

Hai cây cầu có lầu vọng cảnh độc đáo ở Ninh Bình Cầu Tràng An ở cố đô Hoa Lư. Video: Lê Hoàng

Với thiết kế tích hợp giữa hạ tầng giao thông và không gian trải nghiệm, cầu Tràng An dự kiến hoàn thành vào năm 2027, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới, phục vụ người dân và du khách khi di chuyển giữa các khu du lịch trọng điểm như Tràng An và Tam Cốc - Bích Động.

Lê Hoàng