Hai 'cát tặc' làm thiếu tá công an hy sinh bị bắt

Khánh HòaNguyễn Ngọc Thắng và Trần Anh Tuấn bị cáo buộc hút cát ở lòng sông Cái, khi bị cảnh sát phát hiện đã chống đối làm thiếu tá công an xã Diên Lâm hy sinh.

Ngày 28/3, Thắng (46 tuổi, trú xã Diên Lâm) và Tuấn (45 tuổi, xã Suối Hiệp) bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Ngọc Thắng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Theo điều tra, rạng sáng 21/3, thiếu tá Hải cùng đồng đội đi trinh sát tình hình khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăn 3 (xã Diên Lâm), phát hiện Tuấn và Thắng đang ở bè hút cát trộm dưới lòng sông Cái.

Trần Anh Tuấn cùng Thắng có hành vi chống đối công an khi đang hút cát trên sông Cái, đoạn qua xã Diên Lâm. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Tổ công tác lập tức tiếp cận, yêu cầu kiểm tra thì hai "cát tặc" không chấp hành, có hành vi chống đối. Sau đó cả hai không cho thiếu tá Hải tiếp cận bè làm anh bị đuối nước, mất tích.

Công an xã Diên Lâm phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn (PC07) cùng các đơn vị tổ chức tìm kiếm. Đến 7h37 cùng ngày, thi thể Thiếu tá Hải được tìm thấy cách vị trí xảy ra sự việc khoảng 100 m.

Bùi Toàn