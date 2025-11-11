Hai cao tốc ở Cao Bằng, Lạng Sơn dự kiến thông tuyến cuối năm

Vượt mưa lũ và mặt bằng bàn giao chậm, các nhà thầu cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Hữu Nghị - Chi Lăng đang tập trung nguồn lực, mục tiêu thông tuyến ngày 19/12.

Trên công trường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đi qua tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, hơn 3.300 công nhân, kỹ sư được huy động thi công "3 ca, 4 kíp" để khẩn trương bù tiến độ những ngày bị đình trệ do mưa bão.

Theo ông Phạm Duy Hiếu, Giám đốc Tổng thầu Ban điều hành dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, hiện còn 7 nhà dân chưa di dời để bàn giao mặt bằng (Lạng Sơn 5 hộ, Cao Bằng 2 hộ). Tỉnh Lạng Sơn mới chi trả 60-80% giá trị đền bù mặt bằng, dẫn đến một số người dân lên cao tốc cản trở nhà thầu thi công.

Trên công trường, các nhà thầu đang triển khai 276 mũi thi công, với 3.330 lao động và 1.500 thiết bị, sản lượng của dự án đạt 44% giá trị hợp đồng.

Tuyến đường còn đi qua địa hình phức tạp, với 65 cầu vượt sông và tỉnh lộ, trong đó có một cầu cấp đặc biệt và 5 cầu cấp 1. Các nhà thầu đang tăng cường lao động, máy móc, tái thiết đường công vụ nhằm bắt kịp tiến độ sau mưa lũ.

Các hầm trên cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đang được hoàn thiện. Ảnh: Anh Duy

Tại các vị trí nền đường có khối lượng đào đắp lớn lên đến 200.000 m3, Ban Điều hành dự án đã huy động 18 máy đào, máy ủi và nhiều máy lu để nhanh chóng giải quyết. Trước mắt, dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh dự kiến thông tuyến chính 70 km trong 93 km cao tốc, còn lại một số vị trí cầu lớn vượt sông, taluy sạt trượt và trụ cầu vướng hang karst.

Tại dự án Hữu Nghị - Chi Lăng qua tỉnh Lạng Sơn, các nhà thầu đang triển khai 143 mũi thi công, với 2.820 kỹ sư, công nhân và 1.240 thiết bị; sản lượng đạt 51% giá trị hợp đồng.

Tuyến cao tốc hiện còn vướng 38 nhà dân chưa di dời, 4 vị trí đất nông nghiệp chưa bàn giao, 11 vị trí hạ tầng kỹ thuật chưa di dời.

Dự án cũng bị đình trệ do mưa lũ, song các nhà thầu đang khẩn trương thi công bù khối lượng bị chậm. Một số đoạn qua phường phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, đã bắt đầu được trải thảm nhựa và cấp phối đá dăm.

Dự án Hữu Nghị - Chi Lăng dự kiến thông tuyến 54 km tuyến chính, trong đó hoàn thành 25 km bêtông nhựa, 15 km cấp phối đá dăm và 14 km thông tuyến trên nền.

Đoàn công tác của Bộ Xây dựng kiểm tra dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng. Ảnh: Anh Duy

Kiểm tra công trường hai dự án vào ngày 10/11, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, có chính sách hỗ trợ cho các hộ khó khăn, nhà dột nát, tạo sự đồng thuận, tránh phát sinh khiếu kiện.



Đối với đoạn qua tỉnh Lạng Sơn, Bộ trưởng nhấn mạnh UBND tỉnh phải giải quyết dứt điểm công tác đền bù trong một tuần, nếu chậm trễ Bộ Xây dựng sẽ xem xét báo cáo Thủ tướng. Các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, thi công ngày đêm, tận dụng tối đa thời gian thời tiết khô ráo để đẩy nhanh tiến độ.

Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh dài 121 km, được phân kỳ đầu tư thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 của dự án dài hơn 93 km bao gồm hai hầm xuyên núi và 64 cây cầu vượt bắc qua hai dòng sông. Giai đoạn 2 dự án sẽ mở rộng 93 km đã đầu tư ở giai đoạn 1 và xây mới 27 km cao tốc nối lên cửa khẩu Trà Lĩnh.

Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng là phân đoạn đầu của trục cao tốc Bắc Nam phía đông, dài gần 60 km, kết nối trực tiếp với ba cửa khẩu quốc tế là Hữu Nghị, Cốc Nam và Tân Thanh. Hai tuyến cao tốc tạo hành lang giao thông chiến lược kết nối khu vực Đông Bắc, thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu.

Đoàn Loan