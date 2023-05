Hai bộ váy của NTK Việt tỏa sáng thảm đỏ Cannes

Nguyễn Minh Tuấn: 'Làm việc cùng sao Holly Wood áp lực nhưng vui'

Diễn viên Caylee Cowan hai lần chọn trang phục do nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn thực hiện, xuất hiện tại Cannes vào ngày 22 và 23/5. Chiếc váy đầu tiên mang họa tiết bướm xanh, lấy cảm hứng từ Blue Butterfly - tác phẩm yêu thích của cô, mang ý nghĩa về sự tự do, sống đúng ước mơ. Trang phục thứ hai là Hoàng Kim, được nhà mốt Việt thực hiện giữa năm 2022, lấy cảm hứng hình ảnh Tháp Rùa ở Hồ Gươm (Hà Nội) vào buổi tối.

Nguyễn Mình Tuấn nhận đơn đặt hàng của êkíp Caylee Cowan hồi tháng 4, có khoảng nửa tháng để làm các trang phục. Quá trình trao đổi thông tin, thực hiện, nhà mốt gặp nhiều áp lực do lệch mũi giờ, thay đổi màu sắc, kiểu dáng trang phục phút chót theo yêu cầu của diễn viên. Khi thấy thành phẩm xuất hiện trên thảm đỏ Cannes, Nguyễn Minh Tuấn vỡ òa vì hạnh phúc.

Caylee Cowan, 25 tuổi, từng tham gia các phim Frank and Penelope (2022), Willy’s Wonderland (2021) - đóng cùng Nicolas Cage, Sunrise in Heaven (2019). Trước khi đóng phim, người đẹp tham gia sân khấu kịch nói, giữ vai trò sản xuất phim tài liệu về người tị nạn tên The Peace Between. Năm nay, phim Divinity của cô tham gia Liên hoan phim Sundance. Hiện diễn viên đóng The Instigators cùng tài tử Matt Damon ở Boston.

Nguyễn Minh Tuấn, 31 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa Thiết kế thời trang Đại học Hutech 2016. Anh từng làm đồ cho hoa hậu Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh, H’Hen Niê, Khánh Vân, phụ trách trang phục dạ hội cho thí sinh cuộc thi Miss World Việt Nam 2019, Hoa hậu Việt Nam 2020. Năm 2021, anh góp phần tạo nên chiến thắng của Nguyễn Thúc Thùy Tiên ở chung kết Miss Grand International.

Nhà mốt thường thiết kế các kiểu đầm gợi cảm, đính kết, giúp người mặc khoe hình thể. Các trang phục dạ hội của Nguyễn Minh Tuấn từng được Mireia Lalaguna Royo - Miss World 2015 và Miss Universe 2005 - Natalie Glebova - mặc tại nhiều sự kiện.