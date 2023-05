Sao Hollywood diện đầm cánh bướm của Nguyễn Minh Tuấn ở Cannes

Trang phục Caylee Cowan chọn có họa tiết bướm xanh với hiệu ứng chuyển đổi màu, lấy cảm hứng từ tác phẩm điện ảnh Blue Butterfly, mang ý nghĩa tự do, hy vọng được sống đúng ước mơ.

Nguyễn Minh Tuấn cho biết chiếc váy được thực hiện trên nền chất liệu lưới cao cấp, đính kết hàng nghìn viên đá pha lê. Anh chú trọng dựng phom, đường cut-out tạo khoảng hở, giúp diễn viên khoe eo thon. Trang phục do 10 thợ thủ công thực hiện với thời gian ước tính 1.100 giờ.

Theo nhà mốt, êkíp của Caylee Cowan liên hệ anh hồi tháng 4 để chuẩn bị trang phục. "Tôi vui vì những thiết kế của mình được chú ý. Dù bận nhiều đơn hàng, tôi vẫn quyết định nhận lời vì thấy hứng thú", Nguyễn Minh Tuấn nói.

Lúc đầu, Caylee Cowan chọn chiếc đầm mang tên Hoàng Kim có sẵn của anh. Tuy nhiên, khi tìm hiểu về khách hàng, Nguyễn Minh Tuấn gợi ý một thiết kế hoàn toàn mới. Anh phác thảo sáu mẫu dựa theo yêu cầu, sau đó diễn viên Caylee Cowan chọn trang phục ưng ý. Tuy nhiên, khi êkíp của Nguyễn Minh Tuấn đã bắt tay thực hiện, Caylee Cowan mong muốn thay đổi kiểu. Sau nhiều lần bàn bạc, họ đi đến thống nhất, chốt mẫu đầm cánh bướm.

Hậu trường Nguyễn Minh Tuấn thực hiện váy cho Caylee Cowan Hậu trường Nguyễn Minh Tuấn thực hiện sản phẩm và Caylee Cowan tạo dáng với váy sau khi hoàn thiện. Video: Nguyễn Minh Tuấn

Nguyễn Minh Tuấn cho biết phần khó nhất là tạo hiệu ứng chuyển màu cánh bướm bằng các vật liệu có sẵn, không sử dụng phương pháp chuyển màu in thông thường. Ngoài ra, phía Caylee Cowan còn đặt ra yêu cầu về tính chính xác. Êkíp chỉ thực hiện trên số đo được cung cấp, hình ảnh và dựa theo kinh nghiệm, không có cơ hội chỉnh sửa.

Trong quá trình thực hiện, Nguyễn Minh Tuấn liên tục cập nhật tiến độ cho diễn viên. Gần đến ngày hẹn, chiếc đầm vẫn chưa hoàn thiện, anh đề nghị gửi váy sang Pháp cho Caylee Cowan vào ngày cô đến Cannes thay vì Mỹ nhưng diễn viên không đồng ý. Không còn cách nào khác, Nguyễn Minh Tuấn phải huy động toàn bộ nhân sự, làm việc xuyên đêm. "May mắn là chiếc váy vẫn hoàn thiện đúng hạn và khiến Caylee Cowan hài lòng", nhà thiết kế nói.

Caylee Cowan, 25 tuổi, người Mỹ. Cô từng tham gia các phim Frank and Penelope (2022), Willy’s Wonderland (2021) - đóng cùng Nicolas Cage, Sunrise in Heaven (2019). Trước khi đóng phim, người đẹp tham gia sân khấu kịch nói, giữ vai trò sản xuất phim tài liệu về người tị nạn tên The Peace Between. Năm nay, phim Divinity của cô tham gia Liên hoan phim Sundance. Hiện diễn viên đóng The Instigators cùng tài tử Matt Damon ở Boston.

Năm 2021, Caylee Cowan công khai hẹn hò diễn viên Casey Affleck, hơn cô 22 tuổi. Casey Affleck là em trai của tài tử Ben Affleck - chồng ca sĩ, diễn viên Jennifer Lopez. Casey Affleck từng đoạt giải Oscar dành cho Nam diễn viên xuất sắc năm 2016. Theo Daily Mail, cặp sao thường xuất hiện tại các sự kiện giải trí, luôn dành cho nhau cử chỉ tình tứ.