Hai bệnh viện trung ương mới giúp thai phụ, trẻ em thoát cảnh chờ khám

Hà NộiBệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 bắt đầu khám chữa bệnh từ ngày 19/8, giảm tải cho cơ sở 1 và giúp bệnh nhân thoát cảnh chờ đợi.

Hai bệnh viện mới, là cơ sở 2 của bệnh viện hiện hữu (gọi là cơ sở 1), được xây dựng cạnh nhau tại xã Kiều Phú, mỗi viện 300 giường nội trú, khả năng tiếp nhận 1.000-1.500 lượt khám mỗi ngày. Trong đó, cơ sở 2 Bệnh viện Nhi Trung ương được đầu tư hơn 880 tỷ đồng trên diện tích 6 ha, còn cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổng đầu tư 950 tỷ đồng trên khu đất gần 60.000 m2.

Tại lễ khánh thành sáng 19/8, PGS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho hay mục tiêu bệnh viện trở thành trung tâm nhi khoa thông minh, hiện đại và tiên phong về kỹ thuật chuyên sâu. Cơ sở này sẽ phát triển sâu các chuyên khoa hiện quá tải ở cơ sở 1 như ung thư, thần kinh, ghép tạng, miễn dịch - dị ứng - khớp và tâm thần, phục hồi chức năng.

Trung tâm Ung thư tại cơ sở 1 của Nhi Trung ương hiện tiếp nhận số bệnh nhi lớn nhất cả nước, gồm các bệnh lý u đặc và huyết học ác tính. Như vậy, khoa Ung thư cơ sở 2 sẽ đảm nhiệm vai trò chẩn đoán, điều trị toàn diện các bệnh lý ung thư ở trẻ em.

"Bệnh viện cơ sở 2 tại phía Tây Hà Nội giúp trẻ em và gia đình khu vực này tiết kiệm thời gian, chi phí di chuyển, dễ dàng tiếp cận với các điều kiện chăm sóc y tế tiên tiến", PGS Điển nói.

Cơ sở mới trang bị máy móc hiện đại như robot Da Vinci phẫu thuật nội soi, phòng mổ kỹ thuật cao OR1. Do đó, nhiều kỹ thuật cao trong điều trị được triển khai như ghép tạng, hóa trị liều cao kết hợp ghép tế bào gốc, ghép gan cho bệnh nhi u nguyên bào gan. Kỹ thuật tiêm hóa chất động mạch mắt để điều trị bảo tồn u nguyên bào võng mạc và nút mạch hóa chất cho bệnh nhi u gan cũng được ứng dụng tại đây.

Còn Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo theo mô hình bệnh viện thông minh - xanh - số hóa. Nơi đây tổ chức 11 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng, cùng nhiều phòng chức năng hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu điều trị nội trú dài ngày lẫn khám ngoại trú chất lượng cao.

Hai bệnh viện này trong số 250 công trình trọng điểm được khởi công, khánh thành ngày 19/8, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Thứ trưởng Lê Đức Luận đánh giá đây là dấu mốc quan trọng đối với ngành y tế. Ông nói: "Đây không chỉ là công trình chào mừng một sự kiện lớn của đất nước, mà thể hiện quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng y tế, lấy người bệnh làm trung tâm, vì một hệ thống chăm sóc sức khỏe công bằng, hiện đại và hiệu quả hơn".

Lê Nga