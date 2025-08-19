Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 đi vào hoạt động

Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 được khởi công từ tháng 2/2023 tại thôn Ngọc Than, xã Kiều Phú, huyện Quốc Oai cũ, với tổng vốn đầu tư hơn 880 tỷ đồng.

Công trình được xây dựng đồng bộ, hiện đại, gồm khối hành chính, cận lâm sàng, hai khối điều trị nội trú cao 5 tầng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ. Khi hoàn thành, bệnh viện có thể tiếp nhận từ 1.000 đến 1.500 lượt bệnh nhi ngoại trú mỗi ngày, giảm tải cho cơ sở 1 ở đường La Thành, phường Láng.