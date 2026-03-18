Thứ tư, 18/3/2026
Mới nhất
Tin theo khu vực
International
Thứ tư, 18/3/2026, 19:47 (GMT+7)

Hai bến phà lớn nhất TP HCM tăng giá vé

Giá vé tại hai bến phà Cát Lái và Bình Khánh tăng từ 1.000 đến 28.000 đồng mỗi lượt từ ngày 18/3, do chi phí nhiên liệu tăng, áp lực vận hành gia tăng.

Theo Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong – đơn vị vận hành, giá dầu diesel trong nước thời gian qua tăng mạnh theo biến động thị trường thế giới, gây áp lực lớn lên chi phí vận tải tại hai bến phà. Việc điều chỉnh giá nhằm đảm bảo cân đối thu chi, đồng thời vẫn nằm trong khung giá tối đa do UBND TP HCM quy định.

Trước khi điều chỉnh, giá vé thấp nhất áp dụng cho người đi bộ và xe đạp là 2.000 đồng mỗi lượt; cao nhất với xe container là 330.000 đồng tại bến Cát Lái và 400.000 đồng tại bến Bình Khánh.

Phà Cát Lái đón khách từ TP HCM sang Đồng Nai. Ảnh: Giang Anh

Theo biểu giá mới, vé người đi bộ và xe đạp tăng lên 3.000 đồng mỗi lượt. Nhóm cao nhất là xe container lần lượt tăng lên 347.000 đồng tại Cát Lái và 428.000 đồng tại Bình Khánh. Riêng xe máy qua phà Cát Lái giữ nguyên mức 6.000 đồng mỗi lượt.

Phà Cát Lái kết nối TP Thủ Đức cũ với khu vực Nhơn Trạch (Đồng Nai), trung bình mỗi ngày phục vụ gần 40.000 lượt khách, tăng gần gấp đôi vào dịp lễ, Tết. Trong khi đó, phà Bình Khánh là tuyến chính nối trung tâm TP HCM với huyện Cần Giờ cũ, mỗi ngày có hàng chục nghìn lượt người qua lại.

Bảng giá vé mới qua hai bến phà áp dụng từ 5/5

Loại xe (đồng/lượt)

Giá cũ - Cát Lái

Giá cũ - Bình Khánh

Giá mới - Cát Lái

Giá mới - Bình Khánh

Đi bộ, xe đạp

2.000

2.000

3.000

3.000

Xe máy

6.000

7.000

6.000

8.000

Xe thô sơ không hàng

8.000

10.000

9.000

11.000

Xe thô sơ có hàng

18.000

20.000

19.000

22.000

Xe ba bánh

12.000

14.000

13.000

15.000

Ôtô dưới 7 chỗ

34.000

40.000

35.000

42.000

Xe khách từ 7 đến dưới 20 chỗ

42.000

50.000

43.000

52.000

Xe khách từ 20 đến 30 chỗ

45.000

55.000

47.000

57.000

Xe khách trên 30 chỗ

70.000

80.000

71.000

85.000

Xe tải dưới 3 tấn

55.000

70.000

57.000

72.000

Xe tải từ 3 đến dưới 5 tấn

65.000

80.000

69.000

85.000

Xe tải từ 5 đến dưới 7 tấn

100.000

135.000

105.000

142.000

Xe tải từ 7 đến dưới 10 tấn

125.000

160.000

135.000

172.000

Xe tải từ 10 đến dưới 13 tấn hoặc xe đầu kéo không rơmoóc

150.000

180.000

158.000

199.000

Xe tải từ 13 đến dưới 15 tấn

180.000

210.000

189.000

229.000

Xe tải từ 15 tấn trở lên

250.000

320.000

268.000

341.000

Xe container

330.000

400.000

347.000

428.000

Giang Anh

  Trở lại Thời sựTrở lại Thời sự
×