Hai bến phà lớn nhất TP HCM tăng giá vé

Giá vé tại hai bến phà Cát Lái và Bình Khánh tăng từ 1.000 đến 28.000 đồng mỗi lượt từ ngày 18/3, do chi phí nhiên liệu tăng, áp lực vận hành gia tăng.

Theo Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong – đơn vị vận hành, giá dầu diesel trong nước thời gian qua tăng mạnh theo biến động thị trường thế giới, gây áp lực lớn lên chi phí vận tải tại hai bến phà. Việc điều chỉnh giá nhằm đảm bảo cân đối thu chi, đồng thời vẫn nằm trong khung giá tối đa do UBND TP HCM quy định.

Trước khi điều chỉnh, giá vé thấp nhất áp dụng cho người đi bộ và xe đạp là 2.000 đồng mỗi lượt; cao nhất với xe container là 330.000 đồng tại bến Cát Lái và 400.000 đồng tại bến Bình Khánh.

Phà Cát Lái đón khách từ TP HCM sang Đồng Nai. Ảnh: Giang Anh

Theo biểu giá mới, vé người đi bộ và xe đạp tăng lên 3.000 đồng mỗi lượt. Nhóm cao nhất là xe container lần lượt tăng lên 347.000 đồng tại Cát Lái và 428.000 đồng tại Bình Khánh. Riêng xe máy qua phà Cát Lái giữ nguyên mức 6.000 đồng mỗi lượt.

Phà Cát Lái kết nối TP Thủ Đức cũ với khu vực Nhơn Trạch (Đồng Nai), trung bình mỗi ngày phục vụ gần 40.000 lượt khách, tăng gần gấp đôi vào dịp lễ, Tết. Trong khi đó, phà Bình Khánh là tuyến chính nối trung tâm TP HCM với huyện Cần Giờ cũ, mỗi ngày có hàng chục nghìn lượt người qua lại.

Bảng giá vé mới qua hai bến phà áp dụng từ 5/5

Loại xe (đồng/lượt) Giá cũ - Cát Lái Giá cũ - Bình Khánh Giá mới - Cát Lái Giá mới - Bình Khánh Đi bộ, xe đạp 2.000 2.000 3.000 3.000 Xe máy 6.000 7.000 6.000 8.000 Xe thô sơ không hàng 8.000 10.000 9.000 11.000 Xe thô sơ có hàng 18.000 20.000 19.000 22.000 Xe ba bánh 12.000 14.000 13.000 15.000 Ôtô dưới 7 chỗ 34.000 40.000 35.000 42.000 Xe khách từ 7 đến dưới 20 chỗ 42.000 50.000 43.000 52.000 Xe khách từ 20 đến 30 chỗ 45.000 55.000 47.000 57.000 Xe khách trên 30 chỗ 70.000 80.000 71.000 85.000 Xe tải dưới 3 tấn 55.000 70.000 57.000 72.000 Xe tải từ 3 đến dưới 5 tấn 65.000 80.000 69.000 85.000 Xe tải từ 5 đến dưới 7 tấn 100.000 135.000 105.000 142.000 Xe tải từ 7 đến dưới 10 tấn 125.000 160.000 135.000 172.000 Xe tải từ 10 đến dưới 13 tấn hoặc xe đầu kéo không rơmoóc 150.000 180.000 158.000 199.000 Xe tải từ 13 đến dưới 15 tấn 180.000 210.000 189.000 229.000 Xe tải từ 15 tấn trở lên 250.000 320.000 268.000 341.000 Xe container 330.000 400.000 347.000 428.000

Giang Anh