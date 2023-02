Hai Batman lộ diện trong trailer 'The Flash'

Trailer đầu tiên của "The Flash" hé lộ câu chuyện về đa vũ trụ, với hai phiên bản Batman do Ben Affleck và Michael Keaton đóng.

Sau nhiều ồn ào bên lề của nam chính Ezra Millers, hãng DC tung trailer đầu tiên của The Flash nhân dịp sự kiện Super Bowl 2023. Câu chuyện xoay quanh hành trình của Barry Allen dùng siêu năng lực để du hành thời gian về quá khứ tìm cách cứu mẹ. Anh bị kẹt lại ở một thế giới với phiên bản khác của chính mình. Nơi đây đối mặt nguy cơ bị tướng Zod (từng xuất hiện trong Man of Steel) phá hủy.

Trailer The Flash Trailer "The Flash", dự kiến ra rạp vào tháng 6. Video: DC

Barry đi thuyết phục Batman (Michael Keaton đóng) - người khác biệt với phiên bản Người Dơi (Ben Affleck) trong vũ trụ của anh. Họ lên đường giải cứu một cư dân Kryptonian đang bị cầm tù. Nhân vật được cho là siêu anh hùng Supergirl do Sasha Calle thủ vai. Keaton từng đóng Người Dơi của DC trong các bản phim Batman (1989) và Batman Returns (1992).

Michael Keaton xuất hiện trong "The Flash" với vai Batman. Ảnh: DC

Trailer cũng đi sâu khai thác quá khứ của nhân vật Barry Allen, trước khi anh khoác lên bộ trang phục The Flash. Đoạn trailer gây chú ý với sự xuất hiện của hai phiên bản do chính Millers đóng. Vì quá khao khát cứu mẹ, anh mạo hiểm đứng trước nguy cơ phá hủy cả thế giới để đạt kế hoạch của mình.

Phim do Andy Muschietti - người đứng sau loạt phim kinh dị It - đạo diễn. Bên cạnh Ezra Millers, dự án quy tụ nhiều ngôi sao như Ben Affleck, Michael Keaton, Sasha Calle, Michael Shannon hay Ron Livingston. Bộ phim được hứa hẹn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Vũ trụ Điện ảnh DC, đánh dấu sự chuyển giao giữa giai đoạn trước do Zack Snyder gây dựng với giai đoạn tái khởi động do James Gunn đang phụ trách.

Đạt Phan