Hai bảo vật quốc gia mới của TP HCM

Ngày 6/3, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM công bố hai bảo vật quốc gia mới được công nhận gồm: Bát bồng gốm Hoa Lộc và Bộ tượng gốm men nhiều màu Tam quan Đại đế, tại Bảo tàng TP HCM. Trước đó, ngày 3/2, Thủ tướng Chính phủ công nhận thêm 30 bảo vật quốc gia.

Trong ảnh là bộ tượng Tam Quan Đại Đế của nhà sưu tập tư nhân Lê Thanh Nghĩa. Bảo vật gồm chín pho tượng, chia thành ba nhóm với ba vị Quan (Thiên, Địa và Thủy Quan) cùng các thị giả hầu cận.

Các tượng niên đại khoảng giữa thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, làm bằng đất sét dẻo. Ba pho tượng chính và các thị giả được phủ men vàng và men nhiều màu truyền thống. Bộ tượng chế tác tại lò Bửu Nguyên - một trong những trung tâm sản xuất dòng gốm mỹ nghệ Cây Mai của vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn xưa.

Hiện tại, TP HCM có 25 bảo vật quốc gia, được giữ tại Bảo tàng TP HCM, Lịch sử TP HCM, Mỹ thuật TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Gốm thời dựng nước và của sưu tập Lê Thanh Nghĩa.