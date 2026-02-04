Việt Nam có thêm 30 bảo vật quốc gia

Thủ tướng ngày 3/2 công nhận thêm 30 bảo vật quốc gia, gồm nhiều hiện vật tiêu biểu như chậu trống đồng văn hóa Đông Sơn, thành bậc rồng thời Lý và sổ vàng trường Nguyễn Ái Quốc.

Trong số 30 bảo vật quốc gia được công nhận năm 2026, thành phố Hà Nội có 16 hiện vật, nhiều nhất cả nước. Bảo tàng Kính Hoa có 4 hiện vật gồm sưu tập muôi đồng văn hóa Đông Sơn, bộ chuông đồng văn hóa Đông Sơn, áo giáp đồng văn hóa Đông Sơn và chậu trống đồng văn hóa Đông Sơn.

Sưu tập tư nhân Đào Danh Đức có 2 hiện vật là tượng Phật bằng đá văn hóa Óc Eo và tượng thần Vishnu bằng đá văn hóa Óc Eo. Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội lưu giữ 5 hiện vật gồm thành bậc rồng thời Lý, chậu gốm hoa nâu thời Trần, sưu tập đĩa đèn đồng thời Trần, nắp hộp gốm men xanh lục thời Lý và bình gốm men trắng vẽ rồng thời Lê sơ.

Các bảo vật quốc gia khác tại Hà Nội gồm tượng đồng Nữ thần Durga văn hóa Chăm Pa và sổ vàng trường Nguyễn Ái Quốc, lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia; bàn thờ Phật bằng đá chùa Hương Trai thời Trần đang lưu giữ tại chùa Hương; bàn thờ Phật bằng đá chùa Đại Bi thời Trần; chuông chùa An Xá thời Lê Trung hưng tại chùa Bắc Biên.

Sổ vàng trường Nguyễn Ái Quốc. Ảnh: HCMA

Tỉnh Ninh Bình có 5 bảo vật quốc gia gồm bia đá chùa Nghĩa Xá năm 1122; bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương năm 1364; bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán động Liên Hoa thời Trần; sách đồng Khâm Ban của Lê Thánh Tông; 3 bia đá chùa Keo Hành Thiện thời Lê Trung hưng.

Nghệ An có 2 bảo vật là sưu tập trống đồng làng Vạc văn hóa Đông Sơn và bia ma nhai Kỷ công Thành Nam thời Trần. TP HCM có 2 bảo vật gồm bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc và bộ tượng gốm men nhiều màu Tam quan Đại đế. Gia Lai có 2 bảo vật là sưu tập đồ thờ bằng vàng tại tháp Chăm An Phú và bộ cồng chiêng Kơ Đơ đầu thế kỷ 20.

Các bảo vật quốc gia khác được công nhận còn có bàn thờ Phật bằng đá thời Mạc chùa Nhạn Tháp và 3 ngai thờ gỗ thời Mạc đền Đa Hòa tại Hưng Yên; tượng Phật bằng gỗ Mẫu Man Nương chùa Tổ lưu giữ tại chùa Phúc Nghiêm, Bắc Ninh.

Luật Di sản văn hóa quy định bảo vật quốc gia là hiện vật được lưu truyền, có giá trị đặc biệt quý hiếm tiêu biểu của đất nước về lịch sử, văn hóa, khoa học và được bảo vệ theo chế độ đặc biệt.

Qua 14 đợt công nhận của Thủ tướng, cả nước hiện có 267 bảo vật quốc gia.

Vũ Tuân