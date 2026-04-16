Hai anh em bị sóng cuốn khi tắm biển Cửa Lò

Nghệ AnHai anh em cùng 11 tuổi trong lúc tắm tại biển Cửa Lò bị sóng cuốn ra xa hơn 50 m, được lực lượng cứu hộ và ngư dân đưa vào bờ an toàn.

Chiều tối 15/4, tại bãi biển Cửa Lò gần đảo Lan Châu, phường Cửa Lò, lực lượng cứu hộ đang ứng trực trên bờ thì nghe tiếng kêu cứu của người phụ nữ về việc có hai người thân bị đuối nước, đang bị sóng cuốn ra xa bờ.

Cán bộ cứu hộ lái canô ra hiện trường, huy động thêm thuyền thúng của ngư dân hỗ trợ. Thời điểm này biển động, sóng lớn, gió mạnh nên việc tiếp cận nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Sau hơn 5 phút, hai nạn nhân lần lượt đưa lên bờ an toàn.

Theo người thân, chiều qua hai em quê ở huyện Nam Đàn (cũ) cùng gia đình xuống biển Cửa Lò chơi, trong lúc tắm thì sóng mạnh ập tới, không kịp chạy vào bờ.

Hai anh em bị sóng cuốn khi tắm biển Cửa Lò Lực lượng cứu hộ và ngư dân cứu hai nạn nhân, đưa vào bờ an toàn. Video: Hùng Lê

Một tuần qua, biển Cửa Lò liên tiếp xảy ra nhiều vụ đuối nước. Riêng ngày 10/4 có 4 người gặp nạn khi tắm biển, hai nạn nhân tử vong, trong đó có nữ sinh Lê Thị Quỳnh Chi, 17 tuổi, đã tử vong do lao xuống biển cứu bạn.

Theo Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai phường Cửa Lò, khu vực xảy ra tai nạn có nhiều đá ngầm, dòng chảy mạnh và điểm nước sâu nguy hiểm. Du khách được khuyến cáo không nên tắm biển quá sớm (trước 6h) hoặc quá muộn (sau 18h) khi lực lượng cứu hộ chưa trực chốt.

Những ngày qua, Nghệ An bước vào đợt nắng nóng đầu mùa, lượng người đổ ra biển tăng cao, đặc biệt vào buổi chiều. Nhà chức trách khuyến cáo khi tắm biển, đặc biệt với trẻ em hoặc người lớn tuổi, cần có người giám sát đi cùng để phòng tránh sự cố.

Biển Cửa Lò cách trung tâm TP Vinh (cũ) hơn 10 km, cách Hà Nội hơn 300 km, là điểm du lịch nổi tiếng miền Trung, mỗi mùa hè đón hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước.

Đức Hùng