Nữ sinh tử vong khi cứu bạn đuối nước ở biển Cửa Lò

Nghệ AnNữ sinh 17 tuổi lao xuống biển cứu bạn bị sóng cuốn, đưa được nạn nhân vào gần bờ nhưng kiệt sức, bị dòng nước cuốn ra xa và tử vong.

Chiều tối 10/4, Lê Thị Quỳnh Chi, 17 tuổi, trú xã Nghi Lộc, cùng nhóm bạn đi dạo tại bãi biển Cửa Lò, thuộc phường Cửa Lò, Nghệ An. Thời điểm này, một nam sinh 14 tuổi xuống tắm biển, không may bị sóng cuốn ra xa, chới với giữa dòng nước.

Phát hiện sự việc, Chi bơi ra ứng cứu, tiếp cận nạn nhân sau vài phút vật lộn với sóng và đẩy dần vào phía gần bờ. Tuy nhiên nữ sinh sau đó kiệt sức, bị sóng cuốn ra xa rồi chìm dần.

Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận, đưa cả hai vào bờ. Nam sinh được sơ cứu, chuyển đến bệnh viện và qua cơn nguy kịch, còn Quỳnh Chi không qua khỏi.

Lãnh đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Cửa Lò cho biết thời điểm xảy ra sự việc, khu vực biển có sóng lớn, dòng chảy mạnh. Quỳnh Chi là học sinh một trường THPT trên địa bàn Nghi Lộc.

Biển Cửa Lò, chiều 11/4. Ảnh: Đức Hùng

Cùng ngày, tại biển Cửa Lò xảy ra thêm một vụ đuối nước. Khoảng 16h20, em Võ Hoàng Thành, học sinh lớp 10 Trường THPT Nghi Lộc 3, phát hiện ba người chới với trong vùng nước xoáy đã mượn phao lao ra cứu, đưa được hai người vào bờ, song một nạn nhân không qua khỏi.

Những ngày qua, Nghệ An bước vào đợt nắng nóng đầu mùa, lượng người đổ ra biển tăng cao, đặc biệt vào buổi chiều. Chính quyền khuyến cáo người dân hạn chế tắm biển khi sóng lớn, thời tiết thay đổi đột ngột để tránh nguy cơ đuối nước.

Biển Cửa Lò cách trung tâm TP Vinh (cũ) hơn 10 km, cách Hà Nội hơn 300 km, là điểm du lịch nổi tiếng miền Trung, mỗi mùa hè đón hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước.

Đức Hùng