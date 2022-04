HAGL rơi chiến thắng trước CLB Australia

Dẫn trước nhờ Văn Thanh nhưng thầy trò Kiatisuk bị Sydney FC cầm hòa 1-1 ở lượt thứ hai, bảng H AFC Champions League, chiều 19/4.

*Ghi bàn: Văn Thanh 26' - Buhagiar 60'.

Tiếp nối màn trình diễn tốt ở trận thua Yokohama F.Marinos 1-2, HAGL tiếp tục thể hiện họ không phải đội lót đường ở bảng H. Thầy trò Kiatisuk vẫn giữ lối chơi tấn công sòng phẳng khi đối đầu á quân A-League mùa trước. Những phút đầu, HAGL lép vế trước ưu thế về sức mạnh và thể hình của đối thủ. Họ may mắn thoát hai quả phạt đền khi Mauricio cản ngã Luciano Narsingh, trước khi Tuấn Linh đốn chân Adam Le Fondre. Vài phút sau, Le Fondre đánh đầu căng từ pha phạt góc nhưng chệch cột. Narsingh thì hai lần có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng đều bị Tuấn Linh bắt gọn.

Công Phượng chơi nổi bật với những pha đi bóng gây khó khăn cho hàng thủ Sydney. Ảnh: Đức Đồng.

Đứng vững trước sức ép từ đối thủ, đội chủ nhà vùng lên vào giữa hiệp một. Trận này, HLV Kiatisuk sử dụng Minh Vương đá cặp Tuấn Anh ở giữa sân, thay vì tung Jefferson Baiano vào sân từ đầu để tận dụng bốn ngoại binh. Sự thay đổi này hiệu quả, giúp HAGL có những phút lấn lướt rồi vượt lên nhờ cú sút từ khoảng cách 27m của Văn Thanh. Pha dứt điểm đập đất khiến thủ thành Redmayne bất ngờ và không thể cản phá dù chạm tay vào bóng.

Tưởng như bàn thua này sẽ đánh thức lòng tự ái của Sydney. Nhưng ngược lại, đội bóng Australia không tạo ra bất kỳ pha phối hợp đáng chú ý nào trong phần còn lại của hiệp một. Không những vậy, họ đối mặt những pha phản công nguy hiểm từ đối thủ. Phút bù giờ, Washington Brandao suýt nhân đôi cách biệt cho HAGL. Pha đi bóng rồi căng ngang của cầu thủ này khiến thủ quân Sydney Alex Wilkinson đưa bóng về lưới nhà nhưng may cho đội khách là thủ thành Redmayne đã phản xạ, đẩy bóng qua xà.

HAGL 1-1 Sydney FC

HAGL chịu thiệt thòi khi trung vệ Kim Dong-su không thể đá hiệp hai do chấn thương, phải nhường chỗ cho Văn Việt. Sydney khai thác vào vị trí này. Từ quả tạt của Anthony Caceres, Trent Buhagiar chiến thắng Văn Việt trong pha không chiến, trước khi hạ gục Tuấn Linh bằng pha đánh đầu cận thành. Buhagiar mới vào sân một phút trước đó nhưng băng quay chậm cho thấy tiền đạo này có vẻ đã việt vị.

Trước bàn thua, HAGL bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt. Công Phượng, người đã chơi tốt với những pha đi bóng khiến hàng thủ Sydney khốn đốn, xộc thẳng vào trung lộ. Tuy không thể vượt qua Wilkinson, Công Phượng tạo khoảng trống để Brandao ra chân ngay trước vòng cấm. Cú đá căng của tiền đạo này khiến Redmayne chôn chân, nhưng chệch cột dọc trong gang tấc.

Cầu thủ Sydney thất vọng sau khi bất ngờ để Văn Thanh chọc thủng lưới. Ảnh: Đức Đồng.

Bị gỡ hòa, HLV Kiatisuk tất tay khi tung Baiano và Xuân Trường vào sân. Không lâu sau khi góp mặt, Baiano chọc khe để Văn Toàn bứt tốc vào vòng cấm Sydney nhưng đường căng ngang của anh bị Wilkinson chặn lại. Đội khách đáp trả khi gây sóng gió ở tình huống phạt góc, buộc Văn Việt phải cản phá một tình huống dứt điểm trên vạch vôi.

Từ thời điểm này, trận đấu nằm trong sự kiểm soát của HAGL. Đội bóng Việt Nam gây ấn tượng với nền tảng thể lực sung mãn. Sau pha bay người đánh đầu chệch cột của Văn Toàn, Văn Thanh suýt ghi cú đúp khi cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm của anh chạm vào Ben Warland đổi hướng rồi vọt xà. Hai phút sau, Văn Toàn làm rung lưới Sydney nhưng bị từ chối bởi lỗi việt vị.

Văn Toàn tiếc nuối sau khi bỏ lỡ một cơ hội. Ảnh: Đức Đồng.

Những phút cuối trận, cơ hội tiếp tục đến với đội chủ nhà. Baiano phá bẫy việt vị để đón đường chọc khe của Văn Toàn nhưng cú sút góc hẹp của anh đưa bóng ngang khung thành Sydney. Mauricio thì bị Redmayne từ chối cơ hội đánh đầu sau pha đá phạt của Công Phượng. Cho đến khi trọng tài thổi còi hết trận, cả hai đội đều tấn công gấp gáp với hy vọng giành chiến thắng nhưng bất thành.

Tuy chỉ cầm bóng 42%, HAGL tung ra 13 pha dứt điểm trong cả trận so với 8 lần của Sydney. Tuy vậy, đội bóng Phố Núi chỉ một lần sút trúng đích so với ba của đối thủ. Có thể nói, Sydney may mắn có điểm bởi lối chơi của họ không ấn tượng trong khi HAGL cho thấy quyết tâm cao hơn. Hai trận hòa giúp Sydney chiếm vị trí nhì bảng H trong khi HAGL vẫn đứng chót bảng dù bằng điểm Jeonbuk FC. Vào ngày 22/4, thầy trò Kiatisuk sẽ đá trận tiếp theo gặp Jeonbuk trong khi Sydney đối đầu Yokohama.

Quang Huy