HAGL khiến Nam Định không thắng sáu trận liền ở V-League

Gia LaiCác cầu thủ trẻ HAGL thi đấu thăng hoa để cầm chân Nam Định 2-2 ở vòng 9 V-League 2025-2026, chiều 31/10.

Nam Định đã thay tướng, là HLV Vũ Hồng Việt bằng ông Nguyễn Trung Kiên, nhưng chưa thể đổi vận. Vòng trước, họ vất vả cầm hòa đội cuối bảng Đà Nẵng 1-1. Vòng này, trước đội ở nhóm cuối là HAGL, đội bóng thành Nam được chờ đợi sẽ tìm lại cảm giác chiến thắng. Tuy nhiên, các nhà đương kim vô địch vẫn chơi bế tắc.

HAGL vừa có chiến thắng đầu tiên ở V-League hôm 26/10 nên có tinh thần tốt. Nhưng một số trụ cột không thể ra sân nên các cầu thủ trẻ như trung vệ Đinh Quang Kiệt (18 tuổi), tiền đạo Nguyễn Minh Tâm (20), hậu vệ Võ Phước Bảo (21), Trần Gia Bảo (17)... được sử dụng. Đội chủ nhà chọn lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả để vượt lên dẫn trước đối phương.

Tiền vệ HAGL Nguyễn Minh Tâm mừng bàn mở tỷ số ở phút 19, trong trận hòa Nam Định 2-2 ở vòng 9 V-League 2025-2026, trên sân Pleiku, Gia Lai ngày 31/10/2025. Ảnh: Minh Minh

Phút 19, sau khi giành bóng trong chân đối phương, tiền vệ 23 tuổi Hoàng Vĩnh Nguyên tung đường chuyền sắc bén loại bỏ hàng thủ Nam Định để Minh Tâm thoát xuống hạ gục thủ môn Nguyên Mạnh khi đối mặt mở tỷ số. Đây là bàn thắng thứ hai của tiền đạo 20 tuổi ở V-League năm nay.

Sau khi có bàn thắng, HAGL chơi tốt hơn với các pha lên bóng nhịp nhàng. Phút 25, Hoàng Vĩnh Nguyên suýt lập siêu phẩm từ phạt góc. Nhưng cú đá của anh lại trúng cột dọc.

Chỉ ít phút sau, đội chủ nhà phải trả giá cũng từ phạt góc. Từ quả treo bóng của Nguyễn Văn Vĩ, tiền đạo Brenner không bị ai theo kèm bật cao đánh đầu tung lưới Trung Kiên gỡ hòa 1-1 cho Nam Định.

Đến phút 37, lại từ phạt góc, tiền đạo Minh Tâm trong nỗ lực về phòng ngự, đã thiếu kinh nghiệm, đá vào chân trụ đối phương khiến đội nhà bị phạt đền. Tiền đạo số 12 biến mình từ người hùng thành tội đồ trong ít phút. Từ quả 11 mét, tiền đạo Brenner dễ dàng đánh bại thủ môn Trung Kiên lần thứ hai giúp Nam Định vượt lên dẫn trước.

Tiền đạo Nam Định Brenner lập cú đúp trong trận hòa HAGL 2-2 ở vòng 9 V-League 2025-2026, trên sân Pleiku, Gia Lai ngày 31/10/2025. Ảnh: Minh Minh

Thời tiết trên sân Pleiku ngày càng nặng hạt khiến sân trơn bóng ướt ảnh hưởng đến lối đá của hai đội. Phút 45+4, tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên lại có đường chuyền xé toang hàng thủ Nam Định để tiền đạo Ryan Hà băng xuống đối mặt thủ môn. Chân sút người Pháp gốc Việt sút căng khiến thủ môn Nguyên Mạnh không thể bắt dính bóng. Tiền vệ Nguyễn Thanh Nhân băng vào đá bồi gỡ hòa 2-2 cho chủ nhà.

Hiệp hai, Nam Định gia tăng sức ép tấn công liên tục nhưng các pha dứt điểm đều không thể thắng được sự xuất sắc của thủ môn Trần Trung Kiên để có thêm bàn thắng. Ngược lại, HAGL chỉ có một cơ hội nguy hiểm khi Vĩnh Nguyên sút phạt để Quang Kiệt đánh đầu chệch cột.

Càng về cuối trận, HAGL chủ yếu tập trung phòng ngự để bảo toàn kết quả hòa 2-2. Đây là tín hiệu tích cực của họ sau chuỗi trận không tốt đầu mùa. Tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên được bầu hay nhất trận. Cầu thủ trưởng thành từ học viện Nutifood từng có thời gian sang Tây Ban Nha thi đấu cho đội B Cadiz FC. "Chúng tôi rất tiếc khi dẫn trước nhưng lại bị dẫn ngược. Rất may toàn đội đã lấy lại tinh thần để gỡ hòa. Tôi tự hào về kết qủa của đội nhà. Còn bản thân chỉ thi đấu tròn vai và cần trau dồi, cố gắng nhiều hơn nữa", cầu thủ người Hà Tĩnh chia sẻ sau trận.

Nam Định tiếp tục chuỗi trận thất vọng khi sáu trận chưa biết thắng ở V-League với 4 thua và hai hòa. Bên cạnh đó, họ còn để thua CLB Gamba Osaka 1-3 ở AFC Champions League Two 2025-2026. Đội bóng thành Nam đã rơi xuống thứ 8 với 9 điểm, chỉ hơn nhóm cuối bảng 3 điểm.

Đức Đồng